陳其邁鐵腕「封樓」挨轟！高雄人一句話突破盲點…2小時5千人狂讚

▲高雄市長陳其邁封樓引發律師質疑。對此，有高雄人則發文力挺。（圖／高雄市政府）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鳳山區某大樓先前有2人確診，30日再新增3例，累計有5人因短暫接觸染疫，而市府29日也大動作圍堵緊急召回181名住戶進行PCR檢測並強制隔離，引發同樣住在鳳山的知名律師林石猛不滿，發文抨擊陳其邁的「鐵腕」措施，要求市長給個說法。對此，臉書「高雄點 Kaohsiung.」一句話神反擊，短短2小時吸引近5000人力挺。

林石猛律師30日在臉書分享「2002年大法官釋字543字解釋理由書」指出，國家元首頒布緊急命令，都應遵守比例原則，況且現在並未頒布緊急命令，而陳其邁的「鐵腕」措施，將一人染疫的鳳山某大樓住戶，一率強制送進防疫旅館關14天，著實令同為鳳山住民的他，感到震驚與不解，要求市長給出相關法令依據，以及是如何衡量強制措施與比例原則的說法。

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▲高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，臉書「高雄點 Kaohsiung.」則力挺陳其邁，並一句話突破林石猛盲點，表示「不然要等什麼時候？」文章一出，馬上就吸引許多網友狂讚，男星楊皓崴就指出「該篩就篩該隔就隔」。而其他網友也紛紛留言，「支持隔離，守護高雄」、「陳其邁市長沒做錯啊」、「這才叫超前部署，也還好這樣做」、「阿不然要跟台北一樣逛夜市喔？」

另外，政論名嘴李正皓也發文狂讚，「什麼叫超前部署？什麼叫料敵從嚴？陳其邁領導的高雄市政府做了最好的示範」，在研判鳳山某大樓是高風險群聚個案的第一時間，陳其邁與高雄市政府沒有隱瞞、沒有政治語言，只有果斷的行為，「陳其邁與高雄市政府這次處理的方式，真的值得很多人好好學習。」

▲6／30鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）

資深媒體人周玉蔻30日也在臉書發表看法，「高雄市鳳山一大樓有確診者，連夜撤出2百多人清空採檢，送防疫旅館，做了最正確的示範！」話鋒一轉反嗆「柯粉是在酸什麼？！呸呸呸！」