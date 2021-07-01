網逼問「病毒誰放進來的」！林靜儀神回：當魯蛇怪爸爸沒戴套？

▲林靜儀開嗆網友。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

身為民進黨前立委的醫師林靜儀，日前用事後避孕藥比喻疫苗引發熱議，如今則是開嗆網友！有鄉民貼出截圖，只見有人在林靜儀臉書貼文底下質問「所以，病毒是誰放進來的？？」林靜儀則是一句話反嗆，讓鄉民直呼「有點嚇到，怎麼會回這樣啊？」連網紅四叉貓（劉宇）也不禁轉貼「有夠兇！」

鄉民在PTT的Gossiping板上發文，文中PO出截圖，只見一位網友在「林靜儀醫師」粉專貼文底下留言，質問「所以，病毒是誰放進來的？」林靜儀看到後則Tag對方，並回「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」

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▲一句「當魯蛇怪爸爸沒戴套？」引發網友熱論。（圖／翻攝自PTT）

原PO就在文中表示，「剛看到了張照片 結果看到婦產科醫師罵人老爸沒帶套？我看網友問的問題也還好，怎麼這麼兇？」另外，除了質問「病毒是誰放進來的？」的網友被Tag，林靜儀一併Tag另一位留言「3+11諾富特」的網友，回了同樣的一句話。

網紅四叉貓（劉宇）看到後，便將該貼文截圖，發到自己的臉書上「有夠兇！」貼文吸引超過4600人按讚，話題引發議論，「兇猛又好笑」、「當你忘了這不是匿名論壇.jpg」、「老實說跟網友在那鬥嘴就輸了」、「戰力超強」、「這不知道可不可以告欸！都Tag了」、「2021流行語大賞。」