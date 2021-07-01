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警告西方壓迫「現場鼓掌叫好」　習：在鋼鐵長城面前碰得頭破血流

▲▼中共百年黨、習近平、天安門廣場 。（圖／翻攝 央視） 

▲中共中央總書記習近平向西方國家圍堵喊話。（圖／翻攝 央視） 

記者任以芳／綜合報導

中共今（1日）迎接百年黨慶，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。談到過去遭到列強侵略歷史，中國從沒有欺負奴役其他國家人民，以前、現在、未來都不會。他強調，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」現場群眾立刻鼓掌叫好，掌聲持續十多秒才停止。

中華民族擁有在5000多年歷史演進中形成的燦爛文明，中國共產黨擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教！中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中！

習近平說，以史為鑒、開創未來，必須加快國防和軍隊現代化。強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勛，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。

習近平表示，新的征程上，我們必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益！

習近平指出以史為鑒、開創未來，必須不斷推動構建人類命運共同體。「和平、和睦、和諧是中華民族5000多年來一直追求和傳承的理念，中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。」中國共產黨關註人類前途命運，同世界上一切進步力量攜手前進，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者！

習近平說，新的征程上，我們必須高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關系，推動構建人類命運共同體，推動共建“一帶一路”高質量發展，以中國的新發展為世界提供新機遇。中國共產黨將繼續同一切愛好和平的國家和人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治，推動歷史車輪向著光明的目標前進！

最後，習近平強調，中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。「同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

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