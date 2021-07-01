「武統」解決台灣問題？　解密習演說「為兩岸留下空間」　

▲中共中央總書記習近平。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共今（1日）迎接百年黨慶，中共中央總書記習近平談到台灣問題，強調堅持和平統一、打擊台獨的決心，列入第二個百年重要進程。對此，接受《ETtoday新聞雲》訪問多位兩岸學者認為，習的演說看似強硬但沒有新的表述，至於是否會以武統解決台灣問題，習依然有提到一個中國「和」九二共識，並且在黨慶上淡化中華人民共和國色彩，也為兩岸局勢保留空間。

「促統」列入中共第二個百年進程

針對習近平黨慶演說提到台灣問題，接受《ETtoday新聞雲》記者訪問華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，習近平非常明確表態，促統已經是中共最重要的議程之一，配合從中國第一個百年到第二個百年的目標征程必須要相向而行。

台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中受訪也強調，習近平的演說沒有更的新表述，但非常明確表態要解決台灣問題，「兩岸的統一」就是中共在百年時候，繼續許下的一個諾言。

▲兩岸學者都認為「武統」不是中共希望方式。（圖／路透社）

「武統」解決台灣問題？

習今演說談到粉碎台獨時，台下7萬名群眾拍手叫好，掌聲長達20多秒，台灣方面擔憂中共是否以武統方式解決台灣問題？受訪的淡江大學大陸所榮譽教授趙春山指出，「就習近平演說來看，他還是堅持和平統一，這個方向不變。」

仔細拆解習對台演說，趙春山指出，他說到一個中國原則「和」九二共識，是用「和」來連接讓兩者並列，值得玩味。過去馬政府執政，兩岸都認同一中原則，但談到「九二共識」又包含一中各表，彼此都有各自解讀的空間。

他強調，「一中原則」和「九二共識」兩者發揮功能也不太一樣，「九二共識」基本上是作為兩岸談判或擱置爭議的工具。現在就看台灣方面願不願意接球，重新接受「九二共識」，問題是民進黨政府至今都是拒絕態度。

最後，趙春山說，習針對台獨，已經上升到用中華民族偉大復興態度反台獨。提出「不要低估中國人民捍衛國家主權」，雖然這段談話講對台政策，但這句話是講給西方國家。

▲習對台策略，兩岸和平解決爭議才是正確方向。（圖／路透社）

習為兩岸保留空間

中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，習近平整體演講用兩個中心思想貫穿，就是「強調歷史傳承、堅持意識型態。」

另外，習講稿只提到兩次中華人民共和國，有淡化意味？張競認為，那只是在回溯歷史，主要還是以黨的進程來談台灣問題，沒有講未來就一定是中華人民共和國，為兩岸局勢留下一個想像空間。

張競強調，有關兩岸部分，講稿重申堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程；代表甚囂塵上的「武統論」與「強制性統一論」，並非中共政策，兩岸和平解決爭議才是正確方向。