「武統」解決台灣問題？　解密習演說「為兩岸留下空間」　

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導,中國共產黨今(1)日迎接百年黨慶,也是重新確保其地位與人民忠誠度的機會,而總書記習近平「將成為真正的巨星」(Xi will be the real star),外界都密切關注他對於中國的未來願景,因為不論中共發展好壞、能夠存續多久,都將影響全世界。