CNN：中共百年黨慶「習近平才是焦點」　未來走向影響全世界

記者吳美依/編譯

美國《有線電視新聞網》(CNN)報導,中國共產黨今(1)日迎接百年黨慶,也是重新確保其地位與人民忠誠度的機會,而總書記習近平「將成為真正的巨星」(Xi will be the real star),外界都密切關注他對於中國的未來願景,因為不論中共發展好壞、能夠存續多久,都將影響全世界。

CNN指出,國際局勢經歷100年改變,大部分共產政權倒台或消失,但中國共產黨卻站穩腳步,如今擁有9500萬名黨員,約占全國人口7%,「中共已經證明,他們在關鍵時刻願意適應與改變,確保其生存,也注意目前面臨的迫切危險,包括經濟成長趨緩、人口老化與勞動力縮減,以及西方國家日益團結對抗其崛起」。

中國官媒數周以來不斷推出歌頌黨美德與成就的報導,北京大部分地區加強安全戒備,因應大規模黨慶和總書記談話。儘管中國從世上最貧窮的國家之一,蛻變成經濟實力快要超越美國的強國,慶祝活動上卻不太可能出現上世紀的黑歷史,這些事件長期以來被淡化,或在國內遭到徹底審查。

澳洲國立大學(ANU)教授史密斯(Graeme Smith)表示,「你要怎麼證明自己是中國合法政府?你會舉辦一場盛大演出,提醒人們你給予他們什麼……脫離貧窮、經濟成長,並讓中國恢復世界中心的地位。」

CNN指出,習近平可說是毛澤東以後最有權力的中國領袖,領導中共在關鍵領域及產業鞏固控制,也加強掌控人民日常生活,正如他2017年在第17次全國代表大會上所說,「黨領導一切」。

最後,報導寫道,中共在聯合國(UN)、世界銀行(World Bank)以及世界衛生組織(WHO)等國際組織內部影響力日益成長,許多西方國家經濟也嚴重依賴北京。全世界也可藉機反思,一個組織的權力及影響力何以遠遠超越疆域。

