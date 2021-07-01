CNN：中共百年黨慶「習近平才是焦點」　未來走向影響全世界

▲CNN指出，中共舉行建黨100周年慶祝大會，但習近平才是真正的焦點。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，中國共產黨今（1）日迎接百年黨慶，也是重新確保其地位與人民忠誠度的機會，而總書記習近平「將成為真正的巨星」（Xi will be the real star），外界都密切關注他對於中國的未來願景，因為不論中共發展好壞、能夠存續多久，都將影響全世界。

CNN指出，國際局勢經歷100年改變，大部分共產政權倒台或消失，但中國共產黨卻站穩腳步，如今擁有9500萬名黨員，約占全國人口7％，「中共已經證明，他們在關鍵時刻願意適應與改變，確保其生存，也注意目前面臨的迫切危險，包括經濟成長趨緩、人口老化與勞動力縮減，以及西方國家日益團結對抗其崛起」。

中國官媒數周以來不斷推出歌頌黨美德與成就的報導，北京大部分地區加強安全戒備，因應大規模黨慶和總書記談話。儘管中國從世上最貧窮的國家之一，蛻變成經濟實力快要超越美國的強國，慶祝活動上卻不太可能出現上世紀的黑歷史，這些事件長期以來被淡化，或在國內遭到徹底審查。

▲CNN指出，不論中共未來發展好壞，都將影響全世界。（圖／路透）



澳洲國立大學（ANU）教授史密斯（Graeme Smith）表示，「你要怎麼證明自己是中國合法政府？你會舉辦一場盛大演出，提醒人們你給予他們什麼……脫離貧窮、經濟成長，並讓中國恢復世界中心的地位。」

CNN指出，習近平可說是毛澤東以後最有權力的中國領袖，領導中共在關鍵領域及產業鞏固控制，也加強掌控人民日常生活，正如他2017年在第17次全國代表大會上所說，「黨領導一切」。

最後，報導寫道，中共在聯合國（UN）、世界銀行（World Bank）以及世界衛生組織（WHO）等國際組織內部影響力日益成長，許多西方國家經濟也嚴重依賴北京。全世界也可藉機反思，一個組織的權力及影響力何以遠遠超越疆域。

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