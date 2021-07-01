共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

▲共青團正妹馮琳被選為中共建黨百年慶祝大會領頌員。（圖／翻攝CCTV+）

記者魏有德／綜合報導

中共百年黨慶慶祝大會上，由4名共青團成員帶領少年先鋒隊成員共同朗誦獻辭。領頌的馮琳由於外型亮眼，領頌時鏗鏘有力，引起外界注意。據了解，馮琳身高170公分，來自於浙江嘉興，就讀於中國傳媒大學播音與主持藝術專業三年級，從小到大都是學校的風雲人物，不僅寫得一手好字，還是一名學霸。

▲共青團領頌員馮琳。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，在高中時，馮琳也展示出文藝天賦。馮琳的學妹黃欣媛表示，「她唱歌很好，高中時喜歡聽林俊傑的歌。學校元旦文藝匯演她也主持過，還擔任過涵芬文學社的秘書長，文筆也很好。」讓黃欣媛印象深刻的是，「她離開文學社的時候，給我們每人寫了一張卡片，那個字是真的漂亮。」

在馮琳家中擺放不少她的照片，臥室書架上還擺著各種演講比賽的獎杯。馮琳的爸爸馮波提到，「大約3個月前，她告訴我們要參加慶祝中國共產黨成立100週年大會的朗誦，有1000多人參加培訓，之後她決定要競爭4個領誦名額，今天看直播，才知道女兒是四個領誦員之一。」

▲馮琳不僅外型亮眼，學業成績也名列前茅。（圖／翻攝錢江晚報）

看似文靜柔弱的馮琳，在準備藝考的同時，也不放棄文化課。馮波表示，「選考時，她報了物理，這樣哪怕藝考不上，正常高考也能有更多選擇。」

高考成績放榜後，馮琳超出一本線19分，語文單科成績甚至在學校名列前茅，馮波欣慰的表示，「原來藝考成績並不突出，靠文化課成績拉高了總分，被中國傳媒大學播音與主持藝術專業錄取。」