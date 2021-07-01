　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

▲共青團正妹馮琳被選為中共建黨百年慶祝大會領頌員。（圖／翻攝CCTV+）

▲共青團正妹馮琳被選為中共建黨百年慶祝大會領頌員。（圖／翻攝CCTV+）

記者魏有德／綜合報導

中共百年黨慶慶祝大會上，由4名共青團成員帶領少年先鋒隊成員共同朗誦獻辭。領頌的馮琳由於外型亮眼，領頌時鏗鏘有力，引起外界注意。據了解，馮琳身高170公分，來自於浙江嘉興，就讀於中國傳媒大學播音與主持藝術專業三年級，從小到大都是學校的風雲人物，不僅寫得一手好字，還是一名學霸。

▲共青團領頌員馮琳。（圖／翻攝錢江晚報）

▲共青團領頌員馮琳。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，在高中時，馮琳也展示出文藝天賦。馮琳的學妹黃欣媛表示，「她唱歌很好，高中時喜歡聽林俊傑的歌。學校元旦文藝匯演她也主持過，還擔任過涵芬文學社的秘書長，文筆也很好。」讓黃欣媛印象深刻的是，「她離開文學社的時候，給我們每人寫了一張卡片，那個字是真的漂亮。」

在馮琳家中擺放不少她的照片，臥室書架上還擺著各種演講比賽的獎杯。馮琳的爸爸馮波提到，「大約3個月前，她告訴我們要參加慶祝中國共產黨成立100週年大會的朗誦，有1000多人參加培訓，之後她決定要競爭4個領誦名額，今天看直播，才知道女兒是四個領誦員之一。」

▲馮琳不僅外型亮眼，學業成績也名列前茅。（圖／翻攝錢江晚報）

▲馮琳不僅外型亮眼，學業成績也名列前茅。（圖／翻攝錢江晚報）

看似文靜柔弱的馮琳，在準備藝考的同時，也不放棄文化課。馮波表示，「選考時，她報了物理，這樣哪怕藝考不上，正常高考也能有更多選擇。」

高考成績放榜後，馮琳超出一本線19分，語文單科成績甚至在學校名列前茅，馮波欣慰的表示，「原來藝考成績並不突出，靠文化課成績拉高了總分，被中國傳媒大學播音與主持藝術專業錄取。」

ET快訊
9.9萬名小黃司機、外送員等明起開打疫苗　第一線郵差也能接種
抱45萬進場！三年賺「4500萬」　投資2策略曝
中央放手入境全篩　網怒揪「黃金時間點」打臉
辣媽硬上女兒同學！　2名12歲男童遭誘上床洩慾
快訊／勝利被控9項罪名　遭軍事法院「求刑5年」
快訊／計程車「衝進衛福部」！　運將遭警帶回調查
王品「沐越」一次收掉兩間店！　東區創始店掰了
「香菜皮蛋豬血糕披薩」讓外國網友爆了！　狂刷留言：比鳳梨還糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園

硬鑽樹洞拍照被卡住！他臉上笑容逐漸母湯　自己慘變爆紅景點

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

「武統」解決台灣問題？　解密習演說「為兩岸留下空間」　

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

95歲江澤民缺席黨慶「有國歌保留位」　趙春山：習已握權歷史翻篇

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表　最後只來得及發「再見」

伴娘慘遭多男「當眾撲倒拔腿毛」！險走光畫面曝　親友一旁大笑

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

香港七一禁遊行　港警封鎖維多利亞公園

硬鑽樹洞拍照被卡住！他臉上笑容逐漸母湯　自己慘變爆紅景點

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭　「從小美到大」生活照曝光

「武統」解決台灣問題？　解密習演說「為兩岸留下空間」　

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

95歲江澤民缺席黨慶「有國歌保留位」　趙春山：習已握權歷史翻篇

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表　最後只來得及發「再見」

伴娘慘遭多男「當眾撲倒拔腿毛」！險走光畫面曝　親友一旁大笑

69歲史蒂芬朗回鍋演盲人硬漢！　《暫時停止呼吸2》聽聲辨位一槍斃

全聯PX Pay可買疫苗險！20到80歲零接觸投保　回饋10%福利點

「水果奶奶」23年臉蛋神凍齡！　對比照網驚呆「都沒有老」

他曾怒嗆「喊普篩就是中共內鬼」　鄉民瘋狂洗版：抓到了！

防疫在家也能提升免疫力！醫師分享「7撇步」實踐健康生活

明中午起入境旅客｢全面普篩」　蘇貞昌：我們沒有片刻大意的空間

AKIRA宣佈新身份！　公開籌備1年的心血：夢想的孩子們

老謝都讚爆！這家公司改了「驚人名字」...讓股價大漲9倍

華碩股東會7／30登場！除息交易日8／2　預估8／26發放現金股利

台灣友邦「史瓦帝尼王國」政局有變？　警槍擊28示威者釀8死

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

大陸熱門新聞

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

4妻兒被保母活活燒死！丈夫秒交新歡再婚生女

伴娘慘遭多男當眾撲倒玩樂！險走光畫面曝

中共黨慶祭蘋果禁令　北京多路封閉

中共黨慶　習近平：實現了第一個百年奮鬥目標！

彰顯抗疫　中共黨慶7萬人不戴口罩

9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長這樣…近照曝光

中共百年黨慶今登場　習將發表重要講話

陸黨慶管制蘋果設備　所有人脫口罩

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

中共百年黨慶「江澤民未出席」

15架殲-20大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

警告西方壓迫　習：在鋼鐵長城面前碰得頭破血流

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

更多熱門

相關新聞

解密習對台演說

解密習對台演說

中共今（1日）迎接百年黨慶，中共中央總書記習近平談到台灣問題，強調堅持和平統一、打擊台獨的決心，列入第二個百年重要進程。對此，接受《ETtoday新聞雲》訪問多位兩岸學者認為，習的演說看似強硬但沒有新的表述，至於是否會以武統解決台灣問題，習依然有提到一個中國「和」九二共識，並且在黨慶上淡化中華人民共和國色彩，也為兩岸局勢保留空間。

中共百年黨慶「習近平才是焦點」

中共百年黨慶「習近平才是焦點」

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權在握

中共黨慶提「解決台灣問題」　陸委會回應

中共黨慶提「解決台灣問題」　陸委會回應

15架殲-20大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

15架殲-20大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

關鍵字：

馮琳中共百年建黨天安門共青團

讀者迴響

熱門新聞

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

即／竹科員工確診！企業604員工急快篩

婚前性行為遭判鞭刑100下　少女打到昏厥影片曝

快訊／今增47例本土、13死

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

更多

最夯影音

更多
王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面