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快訊／止民怨急踩煞車！中市府宣布：即起停止預約殘劑

▲全台中今天僅有21劑殘劑，有1萬9000多人槓龜。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台中今天僅有21劑殘劑，有1萬9000多人槓龜，市府緊急宣布停止網站預約。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市昨（29）日開放預約施打殘劑，未料網站湧入超過300萬人次瀏覽與點擊，共1萬9935人預約成功，最後施打人數為21人，機率約為千分之一。台中市政府緊急宣布，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，又造成預約民眾無法接種而失望，決定停止殘劑預約。

市府表示，將調整成兩策略，第一，若有殘劑產生，直接由快打站間互相調度，不浪費疫苗；第二，若還有剩下殘劑，則直接由快打站指揮官針對1至6類造冊人員，致電施打，並且公布名單，秉持三公原則公平、公開、公布。

今(30)日上午，台中市府開設40處快打站，最後僅6站有殘劑，都是零星劑量，對此台中市新聞局長黃國瑋表示，依據現實狀況，為避免市民與前線防疫人員因極微量殘劑，浪費預約時間與人力成本，消耗防疫能量，考量接下來莫德納疫苗，民眾接種意願可能踴躍，殘劑數量更少，因此停止網站預約制度，調整成兩個方向施行快打站疫苗施打：第一，快打站若有零星殘劑產生，可由民政系統的快打站互相調度，「哪一個快打站已經打完，產生殘劑者，可調度至尚在施打的快打站，進行疫苗補充，互相支援，提升疫苗覆蓋率」，第二，若仍有殘劑尚存，授權快打站指揮官針對1至6類造冊人員，可進行致電施打。

市府強調，因為殘劑數量實在太少，加上近日Delta變種病毒入侵台灣，讓整體施打率提升，殘劑剩餘量開放市民預約不符合效益，因此提出兩策略進行改善，後續也將依中央開放對象依據施打，也盼中央加速配發更多疫苗，讓社會提升保護力，造成不便，市府致歉。

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