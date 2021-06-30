保育類藍腹鷳出沒嘉義市區　身長1米民眾驚嘆

▲一公尺身長藍腹鷳出沒嘉義市區。（圖／蔡智偉提供）

記者翁伊森／嘉義報導

保育類鳥類藍腹鷳29日上午現蹤嘉義市，飛到一棟民宅二樓窗邊，1公尺長身影嚇到住戶，住戶拍攝影像經嘉義林管處確認是雄性藍腹鷳後，已通報嘉義市建設處農林畜牧科處理。

▲藍腹鷳出沒嘉義市區民眾住家窗邊。（圖／蔡智偉提供）

住嘉義市自由路蔡姓民眾表示，今天早上在二樓窗邊突然飛來一隻巨大的鳥類，在窗檯上徘徊，身長應有1公尺，全家人都被嚇一跳，本來以為是火雞，拍照上網對照，發現好像是藍腹鷳。

蔡姓民眾說，照片經嘉義林管處確認是雄性藍腹鷳，已通報建設處農畜科處理，但目前不知此鳥飛到何處。

建設處農林畜牧科表示，民眾若發現藍腹鷳在街上亂飛，請通知農畜科前往捕捉，避免牠在都市中受到傷害，市府也會調查來源，是否合法飼養。



嘉義林管處表示，藍腹鷳是生活於台灣低至中海拔山區之原始林、次生林以及竹林的台灣特有種鳥類，屬珍貴稀有（第二級）保育類野生動物，生性隱秘，雄鳥為鮮艷亮藍色，背上以及中央尾羽為白色；雌鳥則為暗褐色，共同特徵為腳呈紅色。

嘉義林管處表示，依野生動物保育法第16條規定，除本法另有規定外不得飼養、陳列及展示，如來源合法亦應依同法第31條向縣市政府主管機關登記備查。

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