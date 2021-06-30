「已取得526萬劑疫苗」　蔡英文下令：擴大並加速疫苗施打

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

有關國內疫情與疫苗取得的狀況，兼任民進黨主席的總統蔡英文30日在中常會上表示，疫情有趨緩，Delta病毒也暫時受到控制，但還是要提高警覺，而取得的疫苗已超過526萬劑，未來兩個月預計取得更多疫苗，因此將擴大並加入疫苗施打。

蔡英文表示，疫情看起來有轉趨平緩，而政府也透過多管齊下的處置，Delta病毒暫時受到控制，但請大家還是要提高警覺。

關於疫苗的議題，蔡英文說，今天新一批的莫德納疫苗到貨後，台灣從各管道取得的疫苗，將累計超過526萬劑。她表示，未來兩個月，隨著日本也將提供第二批AZ疫苗，以及國際供貨逐漸趨於穩定，我們預計也將取得更多疫苗，因此將會有能量擴大跟加速疫苗的施打。

蔡英文說，行政院和指揮中心，已經開始在規劃七、八月加大、加速實施施打的進程，她也特別拜託他們一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。

蔡英文說，過去一段時間，以防疫必要人員、高齡者為優先接種，主要是考慮防疫的需求和降低重症率、死亡率，從這陣子的疫情發展來看，也陸續收到效果；但進入到擴大規模施打的階段，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。

此外，蔡英文指出，提高醫療照護能量，強化邊境管理，並且在特定地區實施篩檢、疫調、匡列，以及提高整體疫苗施打率，都是必要的做法，也要拜託黨公職幫忙宣導，請民眾來配合。