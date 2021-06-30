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7月3批莫德納達2萬3100劑　花蓮公布長者預約方式

▲▼縣長徐榛蔚在線上記者會上公布獲撥莫德納疫苗總數、施打長者對象及預約方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚在線上記者會上公布獲撥莫德納疫苗總數、施打長者對象及預約方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮29日維持零確診，縣長徐榛蔚在防疫線上記者會公布莫德納疫苗長者施打預約方式及施打條件，第一階段預約開放時間為6月30日上午8時整開始，對象為75歲以上非原住民長者、65歲以上原住民長者。徐榛蔚也再次呼籲鄉親持續落實抗新冠居家守則，避免群聚、守護花蓮。

▲▼縣長徐榛蔚在線上記者會上公布獲撥莫德納疫苗總數、施打長者對象及預約方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼長者施打對象、預約開放及施打時間、地點。

徐榛蔚向鄉親報告，本次獲中央分配疫苗共計2萬3100劑莫德納疫苗，分別為7月1日抵達第一批9800劑、7月8日抵達第二批6300劑，以及第三批7000劑。長者疫苗施打預約方式，包括指定時段之電話預約，以及接受安排之網路預約，希望子女可以透過網路協助長者預約，第二梯次也將於7月6日開放預約。

▲▼縣長徐榛蔚在線上記者會上公布獲撥莫德納疫苗總數、施打長者對象及預約方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚請花蓮鄉親長輩謹守疫情三級警戒，少出門、少移動，或透過視訊電話聯繫，她高度關心新冠肺炎印度變種病株進入屏東後是否造成高度傳播風險，呼籲鄉親若有與祕魯歸國之祖孫有重疊足跡史，甚至有流鼻水、頭痛喉及嚨痛症狀，一定到花蓮市衛生所做快篩檢測，更期盼各診所能把關第一道防線。縣府安排75歲以上鄉親及65歲以上原住民於週末六日可施打疫苗，目的在希望長者接種有子女相陪，也讓子女關心長者。另外，孕婦施打疫苗已開始提供預約，由於需每10人次預約才施打一瓶疫苗，提醒孕婦準媽媽請專屬醫師評估後，再預約施打。

▲▼縣長徐榛蔚在線上記者會上公布獲撥莫德納疫苗總數、施打長者對象及預約方式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮幸福實物銀行提供物資，協助生活受困弱勢家庭。

防疫三級警戒自5月15日延長至7月12日，花蓮很多鄉親受到影響導致生活困頓，徐榛蔚提醒，有需要協助之鄉親可以電洽社會處關懷電話03-8225178，花蓮縣政府將陪伴大家度過難關，花蓮也有幸福實物銀行分布於北區花蓮市文苑路社福館、中區在樂活會館及南區舊玉里國小永昌分校，可透過網路訂貨宅配送到家。

衛生局長朱家祥指出，7月1日莫德納疫苗將送抵花蓮縣，預約開放時間為6月30日上午8時整，除了各衛生所預約專線電話之外，花蓮市、吉安鄉及玉里鎮民眾另可撥打電話03-8227141轉540，請鄉親提供五項資訊，包括姓名、出生年月日、身分證字號、居住里別及欲接種日期等，尚未施打疫苗之長者，可利用手機掃QRcode，填妥相關資料及手機號碼，屆時將透過簡訊及電子郵件通知預約成功。

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