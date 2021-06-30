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種菜老農不滿被辱罵　持鐮刀追砍雞農老友殺了他

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲許男持鐮刀殺害老友，判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中東勢區大甲溪畔一名種菜老農許進財，因常遭附近養雞的老友、張姓男子辱罵三字經，去年5月間，許男持鐮刀砍殺張男11刀，再以「目擊者」身分報案。警方雖懷疑他涉有重嫌，但許男否認；一直到案發後20日，才被警方突破心防，帶警方找出兇刀。一二審均將許男判刑18年，案經上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

本案發生在去年5月初，70多歲的許男與64歲的死者張男，兩人為多年朋友，同在大甲溪畔附近農地工作；但2人常因要種菜還是養雞等意見，多次發生衝突，許男更因張男曾辱罵他三字經而懷恨在心。案發前一天上午9時許，兩人又於菜園土地公廟前起爭執，許男因此起了殺意。

隔日上午5點多，許男騎著腳踏車，帶著一把鐮刀，預先躲在農地裡。7點多，張男騎著機車來到農地，許男上前與張男口角，雙方一言不合，許男拿出鐮刀，朝張男之腰部、四肢等部位揮砍。張男雖往旁邊逃跑並跌倒在水泥地上，但許男仍持鐮刀繼續追砍，致張男因頭部、後背腰部和四肢共受11處銳器傷。張男因流血過多而倒退至水泥地之大石頭上坐下，許男見狀，先將鐮刀藏放在農地草叢中，而後騎腳踏車到附近的便利商店報警。

警方獲報後趕到現場，將張男送醫急救，但張男送醫不到一小時就不治身亡。由於許男身上沾滿鮮血，警方懷疑他涉有重嫌，但許男否認，宣稱見到張男坐在石頭上，是「目擊者」與「報案人」，至於身上血跡，是攙扶張男時沾上。雖然沒找到凶器，但檢方聲請羈押仍獲法院裁准，警方持續突破許男心防，終於在20天後，許男才引導員警找到兇刀。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

法院審理時，許男仍否認殺人，辯稱兩人當時吵架，死者突然身上流血，倒在地上，他才出去報警，沒有殺人。由於許男供詞破洞百出，一二審法院均認定他殺人，審酌他犯後態度不佳，狡辯卸責，毫無悔意，且仍未與家屬達成和解，一二審均將他判刑18年。案經上訴第三審，最高法院30日駁回上訴定讞。

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