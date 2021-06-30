中國駐聯合國代表團：嚴重關切美英等國近5年販賣人口問題

▲聯合國人權理事會（U.N. rights council）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

聯合國第47屆人權理事會議在日內瓦舉行，加拿大首先針對新疆問題，呼籲外界持續調查人權上的爭議，遭到中國代表團強力回擊。中國大陸駐聯合國代表團昨（29）日在聯合國人權理事會上點名英美兩國，對兩國的現代奴役和販賣人口現象表示關切。

中國代表團表示，過去5年，每年被販賣至美國從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到「血汗工廠」或遭受家庭奴役。據報導，2018年約有136,000人被販賣到英國，不少被販賣者包括婦女和兒童因交通工具條件惡劣等原因死亡，「國際社會應關注美國、英國的販賣人口問題，敦促其採取有效措施加以解決。」

同時，中國代表團也針對外界對於新疆人權議題的指控予以回擊。代表團指出，中方對特別報告員基於虛假信息和拙劣謊言，對中國無端指責表示堅決反對，「希望特別報告員摒棄對中國偏見，以負責任的態度公正、客觀履職。」

中國駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端公使表示，中方堅決反對美國等以人權為藉口，肆意抹黑中國企業，不擇手段制裁打壓，企圖壓制中國企業發展，維護美國科技壟斷地位和不正當商業利益。

蔣端強調，美國自身強迫勞動現象嚴重，每年被販賣至美國從事強迫勞動的人員多達10萬人，其中一半被販賣到血汗工廠，或遭受家庭奴役，「強迫勞動在美國家政、農業、種植等20多個行業尤為突出，人權理事會應關注美國強迫勞動問題。」