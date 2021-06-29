「東亞照明」遭掏空　中國電器女董座周麗真二審遭判9年

▲高等法院將周麗真等人判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

生產「東亞照明」相關電器的股票上市公司中國電器，女董座周麗真與前總經理張志偉，被控涉嫌於2010年至2012年間，利用海外子公司，挪用中電超過7億元，涉犯《證券交易法》「特別背信罪」，遭檢方提起公訴。一審將周女判刑12年、張男判刑9年6月，上訴二審後，高院29日改將周女判刑9年、張男判刑8年。可上訴。

本案緣於2015年4月間，中國電器前董座顏甘霖公開指控周麗真掏空中電30億元資產，檢調單位隨後展開偵辦，先於當年6月間首度約談周女到案，訊後請回。檢調持續蒐證，隔年10月再度發動搜索、約談行動，檢調初步認定周女與張男利用虛偽交易方式，將錢匯往周女設置的海外紙上公司，且早在2010年便開始利用假交易手法，將公司的錢搬到海外私人帳戶。多年來掏空中電超過7億元，因此檢方將2人以有串證、逃亡之虞向法院聲押禁見。但法院改裁定周女2千萬元交保，張男1千萬元交保，均限制住居和出境、出海。檢方最後對周女等人，提起公訴。

一審法院於2019年5月間，將周女重判有期徒刑12年、併科罰金3億，張男判刑9年6月、併科罰金1億。全案再上訴，高等法院二審於29日宣判。高院認定2人合夥並指示屬下，藉由向境外公司採購儲能櫃，一方面沖銷對海外公司虛銷LED商品產生之應收帳款，達到虛增中電公司營收及美化財務報告之目的；另一方面，周麗真、張志偉則藉由金流複雜之非常規交易，由海外公司帳戶侵占中電公司流出之部分資金。高院估算，2人掏空公司1億1,629萬325元，並使中電公司受有重大財產損害。

高院二審認定2人均犯下《證券交易法》「特別侵占罪」，其中周女改判有期徒刑9年、張男改判有期徒刑8年，並分別宣告二人個別犯罪所得5814萬餘元。另外同案遭起訴的共犯，也分別遭判刑3年10月，或宣告緩刑等不同刑度。可上訴。