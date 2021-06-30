快訊／狂篩3996人！一張圖看懂台南「家庭群聚8確診」瘟疫戰現況

▲台南市長黃偉哲指出，市府連續3天在安南區設置2座大型篩檢站，3天累計共提供3996人篩檢，報告出來的人全數是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增55例本土個案，台南無新增本土確診個案，而為避免安南區家庭群聚疫情擴散，市府陸續匡列212位接觸者進行採檢，採檢結果194人陰性，18人報告未出，擴大篩檢3996人，有結果者均為陰性。

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台南市長黃偉指出，為防安南區家庭群聚疫情擴散，擴大篩檢同鄰里居民，市府連續3天在安西自辦重劃區免費公有停車場設立篩檢站，28日篩檢262人、29日篩檢225人，全數為陰性；30日上午篩檢152人，報告未出；另外，成功大學及成大醫院動員近40人，於安南果菜市場（花卉市場）設站提供安南區市民鼻咽PCR篩檢，28日共篩檢1070人、29日篩檢1485人，全數為陰性，30日上午篩檢802人，報告未出，3天累計共提供3996人篩檢服務。

莫德納疫苗預計7月1日下午開始施打，1至5類施打對象，可至合約醫院掛號；第6（75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者）在接獲通知後可就近前往指定地點施打疫苗，懷孕婦女建議前往合約醫院診所施打。

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