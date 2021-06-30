朱學恒送花籃諷衛福部被告　羅友志：好大的官威

▲朱學恒在臉書貼出一張警局通知單，遭以妨礙公務為由到警局說明。（圖／翻攝朱學恒臉書）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴朱學恒6月初，送4盆花籃給中央疫情指揮中心，上面標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，被行政院長蘇貞昌批詛咒努力工作的人，如今他還因此被告妨害公務，需在6月24日至警局應訊。對此，名嘴羅友志批評，好大的官威啊！

朱學恒30日透過臉書貼出一張警局通知書，案由為「妨害公務」。他向網友表示，「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者啦！」

朱學恒自嘲，「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」

對於朱學恒被告，羅友志30日在臉書表是，一位民眾，表達自己的聲音，公部門可以不接受，但是把言論自由移送法辦，好大的官威啊！「警察局，我知道你們無奈，也知道這個移送書根本寫不下去，會讓子子孫孫蒙羞，你們還是做了，為了那一口飯！到警察局，給這個胖子一頓粗飽啊！茶葉三萬招待（茶葉慢、燒開水慢、泡茶慢）！」

羅友志還諷刺，自認台派跟1450的，「高潮完記得擦擦手！少在那邊叫我回大陸、比梯次，我們來台灣的時候，你們祖先還在南荒蠻夷，尚未教化咧！」