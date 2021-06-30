7月新制一次看！育兒補助加碼、保費調整　台鐵可30分鐘前訂票

▲為提高生育率，7月起有多項友善育兒政策上路。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

明（7/1）日起各部會將有多項新制上路，攸關你我生活、荷包，其中勞動部及衛福部推出多項「友善育兒政策」，包括育嬰留停津貼加碼、育嬰假規定放寬、有薪產檢假增加、擴大不孕症補助對象等；而交通方面，未來台鐵可訂30分鐘前車票；民眾關心的機組員檢疫措施也將加嚴，改採7+7加強版檢疫。另在房地產交易、保險、金融等方面也有新制。《ETtoday新聞雲》彙整帶你一次看！

勞動部

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●育嬰留停津貼加碼

育嬰留停津貼將從原本6成提升至8成，其中6成將由就業保險基金支出、2成則由政府出。

●育嬰留停規定放寬

勞工在子女滿3歲前，如果有少於6個月育嬰留職停薪需求可提出申請，但每次仍不得低於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限，且必須於10天前預告雇主。

●有薪產檢假增加

有薪產檢假也從5日增加為7日，新增2天將由中央政府負擔，雇主可向中央主管機關申請補助。

●工時彈性調整

若是受僱於未滿30人事業單位的勞工，為撫育未滿3歲子女，可經勞雇協商，適用性別工作平等法規定，減少1小時工時或調整工作時間。

▲政府將擴大不孕症（試管嬰兒）補助對象、產檢次數及項目也升級。（圖／記者湯興漢攝）

衛福部

●擴大不孕症（試管嬰兒）補助對象

過去不孕症補助只限於中低收入戶家庭，一年只補助1次；而未來將擴大對象至一般夫妻。只要夫妻中有一人具中華民國國籍且妻子年齡未滿45歲，首次補助上限10萬元，後續每次最多補助6萬元；而低收入戶及中低收入戶，每次補助最高上限維持15萬元，若妻子年齡低於40歲，每胎補助上限6次。此波政策，估計每年將有2.3萬至2.8萬對夫妻受惠。人工生殖機構總計也從20家提升到93家。

●產檢項目升級

產檢次數將從10次調高為14次，產檢項目增加妊娠糖尿病、貧血篩檢和2次超音波，預估每年將有約16萬名孕婦受惠。

交通部

▲7月起台鐵延長當日可訂票時間至開車前30分鐘車票。（圖／記者湯興漢攝）



●台鐵可30分鐘前訂票

台鐵乘車當日訂票時間，原先為可預訂開車前1小時以上之車票，7月1日起延長至可預訂當日開車前30分鐘車票，付款時間為乘車前20分鐘。另外，訂票後逾期未取之停權措施，原「3個月內有3次訂票未取紀錄，施予停權1個月之措施」，調整為「1個月內有3次訂票未取紀錄，施予停權1個月之措施」。

●機組員返台檢疫措施加嚴

7月1日起國籍航空公司返台機組員檢疫措施將加嚴，其中重點高風險國家（如印度、巴西）航線航班之返台機組員，居家檢疫14天（結束日PCR檢驗）。

長程航班方面，尚未接種疫苗以及接種1劑疫苗未達兩週者，採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。若接種1劑疫苗且滿兩週，但尚未具完整疫苗保護力者，採5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。完整接種2劑疫苗達兩週且抗體檢測陽性，採7天自主健康管理（結束日PCR陰性）。

短程航班方面，未完整接種疫苗達兩週及抗體檢測陰性者，採14天自主健康管理+每14天PCR監測；完整接種疫苗滿兩週且抗體檢測陽性者，自我健康監測+每14天PCR監測。

▲國籍航空機組員返台檢疫措施加嚴，長程航班未施打疫苗，檢疫時間改採7+7。（圖／記者李毓康攝）



●「i郵箱」代收貨款郵件郵資優惠

7月1日起代收貨款郵件寄至「i郵箱」者，每件減收30元郵資。

●「郵政簡易人壽安心小額終身壽險」調整

配合「台灣壽險業第六回經驗生命表」之實施及法令變動，自7月1日起每一被保險人能投保3張主約小額終身壽險，且主約保額累計不得超過70萬元，強化國人保險保障。

●航港監理服務便民措施

因應國內疫情嚴峻，考量民眾可能因疫情關係無法如期依法辦理船舶檢查、船員換照或參加訓練，航港局為此提供「船舶檢查展期」、「船員證書展延及實施線上學科訓練」及「監理業務線上申辦」等三類便民措施，以放寬檢查期限或線上方式辦理。

外交部

●申辦護照可臨櫃列印

護照為節省民眾準備申辦護照相關文件的時間及成本，外交部宣布7月1日起，民眾申辦護照所需的戶籍與親屬關係資料，可透過國發會「個人化資料自主運用」（MyData）服務平台取得，進行快速核驗及列印。

▲爲打擊炒房，「房地合一2.0」、「實價登錄2.0」上路！（圖／記者湯興漢攝）

財政部

●房地合一2.0上路

為打炒房，2021年7月後房地產交易，凡是2016年後個人及企業取得房地、預售屋及特定股權，持有2年內出售課45%稅率，持有逾2年、未滿5年內出售課35%稅率。而2021年7月以前交易案件則為「房地合一1.0」稅制。

內政部

●實價登錄2.0「5大變革」

1.成交案件地號與門牌須完整揭露。

2. 預售屋銷售前備查，全面於成交後30天內即時申報。

3. 增訂機關查核權、加重屢不改正罰責，最重可按次罰新台幣100萬元。

4. 紅單交易納管並禁轉售，違規按戶、棟處15萬至100萬元罰鍰。

5. 預售屋買賣定型化契約納管，違反「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，可直接按戶、棟處6萬至30萬元罰鍰。

金管會

●第6回生命表上線

第6回經驗生命表上路，可合理反映壽險業計提未來保險金給付的責任準備金，有業者預估定期壽險、保障型終身壽險保費分別可省20到40%、5到10%，不過醫療險保費可能會上漲，實際漲幅仍以各壽險公司公布為準。



●意外險計算調降

意外險（不含旅行平安保險）採主約及附加契約設計，危險發生率上限規定由80%調降為70%，其餘維持不變，未來可降低保費負擔或提高保障金額，以第一職業類別投保意外險保額100萬元為例，1年保費有望降至1,000元以下，保戶約可省下12.5%保費。

●小額終老保險放寬

目前台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡多只到65歲，但小額終老保險承保年齡最高可到84歲，為了滿足高齡者對基本保險保障需求，並擴大國人保障，金管會將小額終老保險投保金額上限從50萬提高到70萬，投保件數限制放寬為3件。

●新電子支付條例

為符合支付工具虛實整合之潮流，及因應支付生態圈發展趨勢下業者擴大業務範圍的需求，立法院去年12月立法院３讀通過電子支付機構管理條例修正草案，共有整合電子支付及電子票證、放寬電支業者間可相互轉帳、增加電支業者可經營的業務3項重點，另外，財金公司建置「電子支付跨機構共用平台」，可提供跨機構間互通的金流服務。

●虛擬貨幣實名制

為落實防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布的國際規範及洗錢防制法規定，金管會訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，未來虛擬通貨的投資人以及業者需注意，在虛擬通貨平台須落實實名制交易，未落實最重罰1,000萬。

●台灣創新板、戰略新板7月20日開板

為扶植創新事業發展，完善企業籌資管道，我國首創證交所與櫃買中心分別設置台灣創新板及戰略新板，將於7月20日開板，有助於台灣催生新獨角獸。

●股票造市者制度上線

為了有效拉高優質冷門股的每月平均交易量，台股造市制度將在6月30日上線，選定上市60檔、上櫃80檔股票進行造市，由9家券商扮演報價及交易參與者的角色，7月開始實施。

中央銀行

●「打炒匯」新制

中央銀行配合金管會「電子支付機構管理條例」修正「外匯收支或交易申報辦法」，企業每年累計結售金額5000萬美元額度，與過去額度不變，不過，未來會授權央行視情況彈性、機動調整。

經濟部



●台版檸檬車條款上路

買新車更有保障！比照美國「檸檬車條款」，經濟部將「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」增加契約審閱期、訂金上限及更換新車或解約標準等，未來消費者購買新車，在交車後一定期限（不得低於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里）內，經4次送修仍無法回復正常狀態，可要求更換新車或解約。有助於消費者若買到瑕疵品，對權益更有保障。

▲台版檸檬車條款上路，消費者若買到瑕疵品，對權益更有保障。（示意圖／CFP）

●公告出進口廠商登記辦法部分條文修正

全面實施線上申辦、簡化變更資料程序、放寬英文名稱審核規定。

●免徵中央管河川區域內種植及養殖1年規費

因應疫情情勢，批發市場營業受管制，農漁民產品銷售管道受阻，嚴重影響生計，可向經濟部水利署申請許可，種植植物及養殖漁塭、插、吊蚵等農漁業使用以維持生計。

●在地滯洪獎勵及補償

依農田滯水深度給予不同獎勵金，最多每公頃每年有新台幣2萬元。

●應施檢驗商品新增

嬰兒用浴盆、「床邊嬰兒床」、「嬰兒用沐浴椅」「椅上架高座」、「外裝壁磚」、「斜躺搖籃」、「家用嬰兒搖床與搖籃」、「家用遊戲圍欄」、「安全護欄」、「兒童椅及凳」、「手提嬰兒床及腳架」、「桌邊掛椅」等列為應施檢驗商品；另外，沖水小便器納入應具省水標章產品項目。

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申辦護照更方便 7月1日起可臨櫃列印戶籍、親屬關係資料

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