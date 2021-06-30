國際學者對中國發最後通牒：限2個月內開放全面疫情溯源調查

▲武漢病毒研究所屢被國際專家點名。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源至今未定，專家及外界質疑中國處處限制調查很大程度阻礙了溯源進展，國際知名專家學者組成的「巴黎小組」（Paris Group）28日再度發表公開信，要求進行全面溯源調查，並由新組成的國際調查小組調查病毒外洩可能，並指明中國政府應全面配合，不進行秘密談話和獲取資料權限的干預。巴黎小組強調，若無法進行溯源調查，同樣的國際性日後會再捲土重來。

31名專家組成的小組在法國大報《費加洛》（Le Figaro）發表公開信，連署的有醫生、科學研究者，以及來自法國、西班牙、義大利、德國、奧地利、紐西蘭、澳洲、印度、加拿大、日本和美國的大學教授，研究領域涵蓋病毒學、生物化學、公共衛生、食品科學，甚至數學和工程學等。

此封公開信是今年以來的第四封，當中指名中國政府是疫源調查的最大阻礙，此次為避免中國繼續模糊拖延，巴黎小組還明確訂下要求北京當局2個月內回覆的最後通牒，要求中國政府接受全新的調查條件及新一批的調查人員，而中國政府必須允許小組與中國專家秘密談話、獲取所有疫源相關資料，而且不受干預及控制，「如果可行的話，中國政府也應參與。」

若北京當局拒絕，信中表示國際社會將尋求其他替代方案，諸如由經濟合作暨發展組織（OECD）或七大工業國集團（G7）的領導下，進行一個沒有中國參與的國際調查任務。

綜合外電報導指出，疫情爆發至今科學界尚未取得疫源結論，儘管WHO派出小組前往中國調查，但若非被質疑只待在北京寫報告，便是在調查過程中遇到官方限制和阻撓，因此其報告結果至今仍難有可信度共識。

近日名為安德森（Danielle Anderson）專門研究蝙蝠體內病毒的專家終於出面，表示她是武漢病毒研究所生物安全第四集（BSL-4）實驗室進行研究的唯一一名外籍專家，她在武漢病毒所一直待到2019年11月，期間沒有出現同事生病的情況，甚至沒有人在聊生病之類的話題，「科學家的嘴巴很大的。」她說實驗室的規定嚴謹，裡頭的空氣、用水和廢棄物等排出前都先經過過濾、消毒，從事病源研究時也有嚴格管理要求，因此並不認為病毒是從實驗室外洩，更傾向是自然界發生，「若有人生病，那我應該也會，但我沒有。」

然而安德森的說法也遭到許多人質疑，為何她在2019年11月武漢首起病例出現的前後便離開了該實驗室？又為什麼要等到爭議了一年半以後，才選在此時現身說法？而自然界病毒為了能夠擴散到更多宿主身上，演化多會降低其致命性並提高傳染能力，但為何Alpha病毒和Delta病毒同時增加了感染性和致命性？許多問題都仍有待回答。

連署人之一的巴黎狄德羅大學基因進化研究專家庫爾提耶（Virginie Courtier）表示，當前還未有全球性的疫源調查，因為WHO調查必須先徵得中國同意才能進入調查，這是為什麼專家們連署要求成立一個新的國際權威調查組織，並要求北京當局配合調查。