　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

▲▼海光海音樂會是東海岸每年暑假的大型音樂活動，總是吸引全台民眾熱情參與，今年因疫情關係將停止辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

海光海音樂會是東海岸每年暑假的大型音樂活動，總是吸引全台民眾熱情參與，今年因疫情關係將停止辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

配合中央疫情指揮中心宣布三級警戒再延長至7月12日，東部海岸國家風景區管理處除了所屬各遊客中心及景點將同步延長封閉時間至7月12日，同時「2021東海岸大地藝術節」原訂7場次「月光・海音樂會」，考量動輒5、6千人的民眾聚且難要求群眾全程配戴口罩及保持安全社交距離，決定將全數取消辦理。

其中原訂7月24日舉辦之「海歌山和」售票場次，自28日中午12:00起至7月27日23:00止辦理退票，並免收10%手續費。請已購票的粉絲們依據原購買方式辦理退票（原於ibon系統購票即在ibon退票；團體票與旅行社購票者請洽原售票單位辦理）；「創藝市集徵件」與「天然環保餐具創意設計競賽」也一併取消。

▲▼海光海音樂會是東海岸每年暑假的大型音樂活動，總是吸引全台民眾熱情參與，今年因疫情關係將停止辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

東管處表示，雖受疫情影響今年東海岸大地藝術節「月光・海音樂會」無法舉辦，但藝術家駐地創作部分仍如期進行。今年以《海歌山和》為主題，邀請了長年在東海岸生活創作的林介文、林淑鈴、魯碧思.瓦娜、見維.巴里、伊佑.噶照、古勒勒.達比烏蘭等6位藝術家，分別在花蓮鹽寮（花蓮遊客中心）、台東石雨傘、成功海濱公園及加路蘭等景區進行駐地創作，目前作品也全數完成，因在疫情期間，三級警戒尚未解除前景區仍持續關閉，遊客無法親臨現場欣賞，將陸續透過線上展覽方式呈現在大家面前。

另「藝文平台」6、7月份「藝串行動」的部分活動也將暫停或轉為線上活動，後續並視疫情狀況調整辦理。

最新詳細資訊可至東管處防疫專區網站( www.eastcoast-nsa.gov.tw/ ) 、東海岸大地藝術節活動網站 ( www.teclandart.tw ) 查詢，或請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁的活動即時資訊。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
Delta原恐釀全村75人染疫！　台大教授：屏東做對2件事
快訊／基隆某豪宅「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現
賈永婕大女兒訂便當凸槌「慈濟醫院不收」！她緊急神救援
獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝光！
高雄1人確診「社區60戶」送隔離！14天噴萬元　網嚇：手段超
高雄殘忍兇殺！男遭撞飛「3煞亂棒打死」　家屬曝奪命動機
快訊／板橋大遠百今停業清消　櫃姐與家人雙確診
快訊／高雄鳳山某大樓漏夜清樓PCR！181住戶採檢結果出爐
快訊／「放火」疑遭仙人跳　網紅青青的前男友和同夥遭起訴
快訊／三重湯城某企業5確診　員工2採結果出爐！

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

Delta病毒來襲　陳秋萍偕企業贈防疫物資

噴水洗禮生力軍！海巡新造成功艦抵花蓮港　配備火箭彈系統

力挺消防弟兄　蔡旺詮偕台南店家捐贈防疫物資

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7／1上路　交易門牌、地號完整揭露

屏東拖吊委外7月1日正式上路　籲民眾改變停車習慣以免荷包失血

疫情3級警戒車流輛少超速釀禍增加　南警將「精準執法」取締超速！

台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

全台血荒　台南市消防局發起捐血活動熱血救人

阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

崑大流音學程線上畢展名師力挺 　「把20歲寫成一首歌」熱鬧開唱

是德推出網路標竿測試解決方案　協助行動通訊業者驗證用戶體驗品質

快訊／新北莫德納預約網站塞爆　「這8區」衛生所名額秒被搶空

OPEC：下半年原油需求將強勁反彈　但Delta變種病毒添新變數

北韓防疫爆「重大危機」！金正恩怒叱官員怠慢　零確診傳說恐破滅

她曝1神招「芒果滾動式去皮」3秒驚呆　療癒8千人：終於會切了

疫苗大量到貨　蘇貞昌下午視察新竹施打站

被棒球耽誤的摔角選手？　大都會王牌秀摔角招式壓制隊友

巴拉圭向聯亞訂購疫苗被控炒股？　外交部還原真相

白宮證實取得疫苗途徑被截斷　鄭運鵬：採購牛步因「內外困境都有」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

台南自撞電桿死亡車禍造成停電

阿嬤低血糖跌坐安平警聞聲救苦

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

台南市交通局持續稽查白牌車

曾接觸枋寮確診者與足跡重疊　台東16人PCR陰性

台南市消防局捐血活動熱血救人

防疫宅在家壓力大 「Good and New」聊出好心情

桃園火鍋店12人深夜開趴　　群聚照曝光網傻眼

南警將「精準執法」取締超速！

紅單轉讓掰了！預售屋管理新制7/1上路

枋山快篩2149人全陰　楓港、善餘30日啟動防疫新生活

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

全裸妹穿「警察男友制服」爆乳照曝光

Gogoro充電站機車電池自燃發火

更多熱門

相關新聞

一級商圈傷很重　巨蛋周邊冒80間店面待租中

一級商圈傷很重　巨蛋周邊冒80間店面待租中

這波新冠肺炎疫情對店面產生相當大的衝擊，就算是一級商圈也不例外，高雄的巨蛋商圈就有近80個店面待租中，有許多是疫情爆發後才釋出的物件，專家認為受到疫情餐飲業無法內用，上班人潮又因分流而減少，且房租並無鬆動跡象，才讓很多店家撐不住退租。

防疫旅館應有「吹哨機制」

防疫旅館應有「吹哨機制」

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

疫情影響國銀徵才　合庫銀延後筆試、面試期間

疫情影響國銀徵才　合庫銀延後筆試、面試期間

7成上班族薪資受影響　3成8上班族想兼職賺「疫外之財」

7成上班族薪資受影響　3成8上班族想兼職賺「疫外之財」

關鍵字：

東海岸藝術節音樂會取消海歌山和退票新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

台中7歲柔道童　住院70天不治

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

寧夏夜市微解封　人潮出現了

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面