大地藝術節音樂會全部取消 　「海歌山和」全額退票至7月23日

▲海光海音樂會是東海岸每年暑假的大型音樂活動，總是吸引全台民眾熱情參與，今年因疫情關係將停止辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

配合中央疫情指揮中心宣布三級警戒再延長至7月12日，東部海岸國家風景區管理處除了所屬各遊客中心及景點將同步延長封閉時間至7月12日，同時「2021東海岸大地藝術節」原訂7場次「月光・海音樂會」，考量動輒5、6千人的民眾聚且難要求群眾全程配戴口罩及保持安全社交距離，決定將全數取消辦理。



其中原訂7月24日舉辦之「海歌山和」售票場次，自28日中午12:00起至7月27日23:00止辦理退票，並免收10%手續費。請已購票的粉絲們依據原購買方式辦理退票（原於ibon系統購票即在ibon退票；團體票與旅行社購票者請洽原售票單位辦理）；「創藝市集徵件」與「天然環保餐具創意設計競賽」也一併取消。





東管處表示，雖受疫情影響今年東海岸大地藝術節「月光・海音樂會」無法舉辦，但藝術家駐地創作部分仍如期進行。今年以《海歌山和》為主題，邀請了長年在東海岸生活創作的林介文、林淑鈴、魯碧思.瓦娜、見維.巴里、伊佑.噶照、古勒勒.達比烏蘭等6位藝術家，分別在花蓮鹽寮（花蓮遊客中心）、台東石雨傘、成功海濱公園及加路蘭等景區進行駐地創作，目前作品也全數完成，因在疫情期間，三級警戒尚未解除前景區仍持續關閉，遊客無法親臨現場欣賞，將陸續透過線上展覽方式呈現在大家面前。



另「藝文平台」6、7月份「藝串行動」的部分活動也將暫停或轉為線上活動，後續並視疫情狀況調整辦理。

最新詳細資訊可至東管處防疫專區網站( www.eastcoast-nsa.gov.tw/ ) 、東海岸大地藝術節活動網站 ( www.teclandart.tw ) 查詢，或請關注「東海岸大地藝術節」FB粉絲頁的活動即時資訊。

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