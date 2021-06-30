Delta原恐釀全村75人染疫！台大教授：屏東做對2件事遏止疫情擴散

▲屏東枋山鄉楓港、善餘兩村全面清消及篩檢 。（資料照／記者陳崑福翻攝）

記者張乃文／台北報導

屏東枋山群聚感染事件，已造成12人染疫、8人感染變種Delta病毒，也讓全台繃緊神經。不過，有專家指出，其實以英國爆發情境推估，屏東此起事件本來恐有75人感染，但目前仍維持住12人有2種可能；他也認為，整體而言屏東做了很重要的抉擇，才得以與國外控制變種病毒的情況有所不同。

印度變種病毒Delta入侵屏東社區，世界各國的前車之鑑，也讓中央及地方高度戒備。屏東縣長潘孟安急令楓港、善餘2村店家停止營業，自主提升「準四級」，並全村大清消及強制篩檢。

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台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙今（30）日提到，這波傳染中，屏東做了相當重要的抉擇，也就是快速將社區隔離及篩檢，以阻斷下一波其他鄰近區域或縣市間可能出現的傳染，相較於國外控制「非常不同」。他認為，雖然其中出現2個不明感染源，但相信經過詳細疫調仍可找出感染源，讓拼圖得以釐清。

陳秀熙說，以英國爆發情境推估屏東事件，R0值為7.6的情況下，本來可能會造成75人感染，但做了2村的PCR後人數都仍維持目前10-12位確診個案，這有2種可能性。他說明，第一、也許是隱性感染者尚未找到，未來也有機會陸續出現；第二、三級警戒措施有效阻斷社區感染的擴散。

陳秀熙表示，第二種的可能性最高，因此屏東目前的情況不像國外，沒有爆發到如推估所指的情形。他也說，「疫情應該會受到控制，但未來一周還是要持續觀察」。