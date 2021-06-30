苗栗解除移工禁令「圖卡出包」　越南文亂翻譯：可出門變不能出門

▲苗栗縣政府為移工製作的多國語言宣導，被抓包越語翻譯錯誤，遭批縣府便宜行事。（圖／曾玟學臉書）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府宣布，29日起解除移工禁令，回到全國三級警戒狀態，衛生局網站也針對移工秀出多國翻譯的圖卡宣導；但苗栗縣議員曾玟學接到越南朋友投訴，「這應該是丟進翻譯軟體的，文不及意，明天開始可出門那句，反而變成明天開始不得出門。」直呼縣府也太便宜行事了吧！

曾玟學臉書指出，苗縣府衛生局的粉專《苗栗健康加油站》，今天放上了英文、越南文、印尼文及泰文的政策宣導圖卡；原本是要讓各國移工方便閱讀的政令宣導，但沒想到有越南朋友跟我們說，這應該是丟進翻譯軟體的，文不及意「明天開始可出門」那句，反而變成「明天開始不得出門」，也看得越南移工們一個頭兩個大。

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▲▼苗栗縣政府為各國移工製作的政令宣導圖卡 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

曾玟學說，接到這消息後，趕緊找了越語老師來翻譯，沒想到老師看到便說第一句就整個都寫錯又文意不通順，也幫忙提供了修正後的正確版本。曾還指出，這篇文也缺少菲律賓文，不知是否覺得菲律賓移工可使用英文便可省略，縣府製作的政令宣導圖卡錯誤連連，不禁讓人覺得過於便宜行事。

此文一PO出，果然引起網友熱議，紛紛留言表示「苗栗國不意外啦」、「直接用Google翻譯的吧」、「這樣的錢也要省」、「縣府真的要加油」…等，不過也有人認為至少縣府有心要做這些事。

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