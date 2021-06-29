苗縣確診死亡首例！67歲婦接觸京元電傳播鍊染疫　27日不治

▲苗栗縣連3日無新確診者，但出現首例確診死亡案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣零確診進入第3日；不過，苗栗縣政府也表示，1名住在後龍的67歲確診者案13247、京元電傳播鍊的感染者不幸死亡；另外，7月1日起，中央將撥入莫德納疫苗14,00劑，本次開放第1-6類、第8類（本次優先75歲以上長者及孕婦施打）。

苗栗縣政府表示，案13247獨居在後龍鎮，有高血壓病史， 6月13日咳嗽、發燒、收治本縣負壓隔離病房，15日確診，26日開始呼吸急促、肺炎加劇，同日轉院至本縣急重症責任醫院，於27日血氧下降出現呼吸困難、插管急救無效後，宣布死亡。

▲苗栗縣政府也公告莫德納疫苗接種的時間。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局副局長莊素玲表示，這名婦人租屋在後龍鎮，她的房東為因姪女為京元電確診員工，曾來找過她而接連染疫；案13247也因為接觸過女房東也染疫。

此外，苗縣府也指出，7月1日中央將撥入莫德納疫苗14,000劑，本次開放第1-6類、第8類(本次優先75歲以上長者及孕婦施打)及已接種莫德納第一劑之鄉親。

徐耀昌也呼籲，打疫苗「穩比快重要」，本縣莫德納疫苗規劃7月2日起，於18鄉鎮市衛生所、社區接種站及各合約醫療院所開打，75歲以上長者，仍維持由村里長或村里幹事依分里別、分時段通知，有接種意願長者接獲通知，務必依約定時間，前往指定地點施打新冠疫苗，提升接種率而達到群體免疫的效果。

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