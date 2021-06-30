屏東Delta恐含未爆彈！　醫曝1因素：疫情爆發可能大量死亡

記者陳俊宏／綜合報導

防止未爆彈！屏東縣全力圍堵Delta變種病毒，由於當地多屬於老年人口，北醫附醫胸腔內科主任周百謙呼籲要超前部署，因一旦爆發疫情，以屏東醫療規模，恐怕造成大量患者死亡，一定要趕快篩出確診者，提早送到高雄治療。

秘魯祖孫返回屏東群聚累計14名確診者，經病毒基因定序有9例為Delta變種，其中包括29日公布的案14734果農，而果農太太（案14816）也確診，但還在基因定序中。指揮中心指揮官陳時中表示，目前共有176人居家隔離中，171人採檢陰性，5人採檢中。

果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。

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▼屏東印度Delta變種病毒群聚。（點圖可放大／指揮中心提供）



根據衛生局疫調發現，果農跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，但果農是看門診，乘客是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過；不過，果農兩名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

另外，陳時中表示，目前果農夫妻雖然看起來同個變異株，但關聯性還沒找到，懷疑可能在醫院有接觸，但還沒證據，目前該醫院已在6/28暫停門診急診做清消，和果農夫妻同時門診就醫民眾都列居家隔離，並進行全院工作人員及住院民眾採檢。

由於屏東多屬老年人口，《中時新聞網》報導，周百謙呼籲，一定要超前部署，趕快篩出確診者，先送到高雄治療，否則長者可能很快由輕症轉重症，屆時送到高雄1個多小時的路程，氧氣絕對不夠。他提醒，一旦爆發疫情，以屏東當地醫療規模，恐怕造成大量患者死亡。

▲▼屏東篩檢站。（圖／記者陳崑福翻攝）

