獨／沒紅線被吊？高雄男發文轟侵門踏戶欺負里民　交通大隊反擊

▲高雄市一名居民表示里長「睡了多久」，才被拖吊業者侵門踏戶 。（圖／翻攝臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市小港區一位民眾在臉書地方社團發文開嗆「小港都沒有民代了嗎」？還質疑里長是睡了多久？讓拖吊業者侵門踏戶欺負里民，甚至還標注高雄市議長曾麗燕、議員陳致中以及高雄市交通局，同時還附被拖吊位置的照片，強調這個位置「紅線」明顯不清，不過高雄市交通大隊提供違規照片打臉。

小港區的一位居民在臉書社團《高雄小港區的大小事》發文，這篇文章是在25日貼文質疑「當成我們小港都沒有民代了嗎？里長是睡多久了，讓拖吊業者侵門踏戶來欺負里民」，「交通局要解釋一下違規在哪裡」。同時標注了高雄市議長曾麗燕、陳致中議員以及高雄市交通局。

▲民眾認為紅線斷斷續續，所以應該可以停車 。（圖／翻攝臉書）

▲左邊是民眾提供在臉書社團的照片，右邊為交通大隊提供的（銀色車輛）違規照片 。（合成圖／地方中心）

這位居民還附上3張照片，可以看到居民質疑不能拖吊的地方是在一部藍色貨車後頭，地面有留著白粉筆字，網友一看認為有爭議的地方在於「紅線」，有一段是不太明顯，有點斷斷續續，所以讓這位居民認為可以停放，紛紛留言：「都停在紅線上，被拖剛好而已」、「你是還在睡膩」、「乖！是紅線」、「有民代就可以停紅線喔」，不過也有網友認為「很有爭議的舊線還斷線」。

不過高雄市交通大隊提供的違規照片打臉，表示就算地上紅線不明也是可以拖吊，因為這位民眾停車的區域是在轉彎10公尺內，依照規定就是不能停車，所以是以「路口紅線停車」來拖吊。

▲銀色車輛停在轉彎處10公尺，明顯違規 。（圖／高雄市交通大隊提供）

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