北市2人與Delta確診者有接觸　柯文哲：解隔離前會再做PCR

記者袁茵／台北報導

屏東27日新增一名73歲枋寮鄉果農確診（案14734），因要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫，指揮中心29日宣布，該確診者也是感染Delta變異株，太太也確診，整起群聚達到14人。由於案14734曾接觸過台北市2名市民，被問到北市會不會有更精進作為？台北市長柯文哲表示，目前已將這2名接觸者隔離起來，解隔離前也會再做PCR。

柯文哲27日於臉書指出，台北市衛生局在上午10點接到疾管署台北區管中心通知，一位枋寮鄉居民（案14734）確診，該個案與枋山鄉數名群聚個案皆曾到過枋寮醫院急診，「可能感染Delta病毒，這名個案與2位台北市民有過近距離的接觸。」

柯文哲提到，這2名台北市民是案14734的妹妹和妹婿，6月20日上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北；北市已經安排這2人到醫院進行採檢、隔離。

事隔一日，這2名台北市民的PCR結果出爐，都屬於陰性，目前隔離當中。不過，指揮中心29日證實，案14734感染Delta變異株，且太太也確診，整起群聚達到14人，引發外界擔憂。

針對2名台北市民與Delta確診者有接觸，柯文哲29日於防疫記者會中表示，「這個現在先把他們隔離起來到7月4日，解隔離會再做一次PCR，最後再來看看。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）