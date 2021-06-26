不甩三級警戒！艋舺街友衝突撂人10打1　「輪椅哥助拳」狂巴頭

▲北市2男衝突揪輸贏，徐男找10人助陣痛毆鄭姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市萬華區2名男子在6月初疫情升溫期間於艋舺公園喝酒，卻因細故發生爭執，事後2人相見，其中1人要求道歉，但卻遭到拒絕，於是找來另外9人助陣，連坐輪椅的街友也來助陣，朝對方圍毆、拳打腳踢，警方循線帶回涉案10人，但日前傳出6街友確診，警方不敢大意，針對傳訊11人進行快篩，所幸均呈現陰性反應。

警方調查，52歲的鄭姓男子與44歲的徐姓男子，2人日前在艋舺公園酒後發生衝突，當時鄭男喝醉嗆路過的徐「看X小」，雙方隨即爆發口角，最後不歡而散，但事後疫情爆發，又傳出有街友確診，公園街友一哄而散。

直到6月7日凌晨3時許，雙方又再艋舺公園碰面，徐要求鄭為了上次的事情道歉，但鄭卻拒絕低頭，徐竟然找來同在艋舺公園遊蕩的李男撂人助陣，共計8男2女將鄭包圍後拳打腳踢，連坐輪椅的友人也前來助拳，不斷朝倒臥地上的鄭男巴頭。

眾人逞凶後逃離現場，警方到場只剩下鄭姓男子，送往和平醫院救治，鄭姓男子頭部、手臂挫傷，警方調閱監視器以及查訪附近街友，最後將徐、李等10人陸續逮捕到案，其中8人坦承犯行，另2人則表示為助陣，訊後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

但2人吵架時正值萬華疫情爆發，且又傳出有6名街友確診，全國也3級警戒狀態，所以承辦警員不敢大意，在室外戴上口罩、護目鏡以及防護衣等對施暴者等人進行偵訊，也要求11人進行快篩，最後快篩結果陰性。

警方指出，徐姓街友還撂9人助陣，出拳毆打鄭姓街友，警方除了依照刑法聚眾鬥毆送辦，另外室外違法聚眾的部分，也將報請衛生局開罰。

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