「3條通」男暗夜摸進汽車廠　躲草叢被揪出...硬拗剛好路過

▲吳男潛入車廠欲竊取零件。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身揹竊盜、毒品等3條通緝的40歲吳姓男子， 27日凌晨潛入汽車廠欲竊取車輛零件時，看到員警拔腿就跑，並躱在草叢中規避查緝，經警方與報案人深夜裡在附近搜尋追捕，最後始在中原路旁草叢內逮獲。

▲警方據報在附近草叢搜索逮捕吳男。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局高平派出所於昨日凌晨3點多接獲民眾報稱，位於龍潭區楊銅路上所有的汽車廠附近有發現可疑人車，因於數日前車廠內部分車輛零件有遭竊情形，懷疑可能是竊嫌，所以請警方到場。警員卓光煜及李宏竣隨即趕赴現場，未料該名男子見到警方到來竟拔腿就跑，經警方與報案人深夜裡在附近搜尋追捕，最後始在中原路旁草叢內逮獲。

該名男子剛開始否認自己有涉及竊盜案件，只是剛好經過，但因其見警察就跑實在無法解釋，事後警方盤查其身分時，吳男試圖掩飾隱瞞遭通緝身分，經員警方技巧性盤檢查證後，終發現40歲吳姓男子目前為新竹、苗栗等地方檢察署通緝在案的逃犯，訊後依竊盜及毒品等通緝案件移送。另有關被害人報稱渠車廠內車輛零件遭竊部分，警方將依據現場相關事（跡）證，陸續通知相關涉案人到案說明以釐清實際後依法偵辦。

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