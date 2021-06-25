街友有造冊！拿紙箱睡路邊「打不到疫苗」　鄉民哀號：我都睡3天了

▲柯文哲日前宣布，將安排街友施打疫苗。（圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情爆發，街友因缺乏防疫資源，成為風險高的一群，台北市長柯文哲也宣布，將會安排街友施打疫苗，就有網友笑問，「請問我明天睡公園來得及嗎？」北市府副發言人魏佑任就表示，街友本身就有列冊，不會因為在外夜宿一天裝扮街友，就會成為名單上的一員。對此，網友們大嘆，「早點說好嗎」。

台北市長柯文哲21日宣布未來施打疫苗策略，就是對養護之家、洗腎機構，甚至還有遊民，都要全部先打疫苗。針對遊民部分，北市社會局22日表示，目前正在造冊階段，粗估大約有700人左右符合資格。消息曝光後，網路出現許多KUSO圖，網友紛紛大喊，要拿著紙箱去街頭露宿，就有機會打到疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市府副發言人魏佑任24日在記者會上表示，社會局的社工都非常認真，「這些街友、無家者，本身就有列冊，不會因為夜宿一天，就會成為列入名冊中」，還是要呼籲大家，防疫期間盡量待在家裡，不要外出。

▲網友一片哀號。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們哀號，「所以大家跑去公園睡一天是沒有疫苗打的唷，打疫苗的方法 -1」、「我紙箱都買了你才說」、「台北的街友就是高級有造冊」、「當街友都要長期當班才有得打疫苗」、「我都睡三天了現在才說」、「一般老百姓都不如街友」。還有人好奇問，「假設一下啦，破產然後欠房租，剛好今天被趕出來沒地方住的新街友，要去哪裡造冊」。

此外，玩股票虧損的股民，都會自嘲要去睡公園，就有網友笑說，「那昨天停損海運的何去何從」、「股版一員表示氣憤」、「公園裡的電子股股民表示哀傷」、「股海韭菜表示」、「股版崩潰」、「那有對帳單的總可以了吧」、「股民賠錢睡公園很慘了，不能通融嗎」、「本來想拿股東會紀念品去公園裝街友的」、「那是股版在辦版聚啦」。