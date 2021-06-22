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社會 社會焦點 保障人權

小貨車雨中失控飛撞對向休旅釀3傷　7個月孕婦急送醫力保胎兒

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區好市多旁22日發生一起車禍事故，林姓男子駕駛小貨車疑因天雨路滑，車輛打滑失控翻至對向車道，不慎撞擊1輛白色休旅車，造成車內陳姓夫婦有擦挫傷，且陳妻還有7個月身孕，目前仍在醫院觀察胎兒是否有受到影響。林男經酒測無酒精反應，詳細車禍原因有待警方進一步釐清調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲小貨車疑天雨路滑，失控翻覆撞上對向來車。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，林男駕駛小貨車行經好市多南屯店時，疑因路面濕滑，導致車輛失控翻覆，直接撞上對向1輛白色休旅車，車禍後小貨車側翻於道路上，而休旅車引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，車頭也嚴重受損，相當驚悚。目擊事故的民眾表示，2車相撞後她上前查看，發現現場散發汽油味，擔心進一步引起火勢，遂趕緊通知消防、警方，最後雙方駕駛乘客都被送醫。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 車禍後小貨車側翻於道路上，而休旅車引擎蓋凹陷、擋風玻璃碎裂，車頭也嚴重受損 。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

警方調查，林姓男子（36歲）22日中午12時許，駕駛小貨車由文心南三路沿大墩南路內側車道往文心南五路方向行駛，至事故地點時，車輛失控打滑翻車，與對向車道的自小客車發生碰撞，造成自小客車內陳男（36歲）與盧女（33歲）輕微擦挫傷，林男也有輕傷情形，3人均送往中山附醫救治。

據悉，盧女有7個月身孕，中山醫學大學附設醫院表示，盧女有左手肘擦挫傷、頭部擦傷等傷勢，目前仍在醫院觀察胎兒情形。警方表示，本案3人經酒測均無酒駕情事，詳細肇事原因及經過仍調查當中。

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