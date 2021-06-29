全長7.2公里！國5接蘇花改工程估2032年完工　最多省20分鐘車程

▲蘇花改去年初全面完工通車，高公局預期往返台北、宜花東的遊憩觀光旅次將逐年成長。（圖／記者游芳男翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路山區路段改善工程（蘇花改）已於去年初全面完工通車，高公局預期往返台北、宜花東的遊憩觀光旅次將逐年成長。為緩解交通量成長後對蘇澳地區帶來的衝擊影響，交通部辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估於昨日通過國發會審議，後續行政院核定後，將研議加速推動以儘早提供宜、花、東之間更便捷的聯外交通。

該計畫工程以國5聯絡道方式直接銜接蘇花改工程，全長約7.2公里，全線以隧道工程為主，初步預估將於2032年底完工。高公局表示，推動期程關鍵在於環境影響評估及用地取得，將儘速啟動環評相關作業，並待環評通過時，配合蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）期程再滾動檢討縮短計畫期程，來提報建設計畫。

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▲國道5號銜接蘇花公路改善計畫區位圖。（圖／高公局提供）

該計畫完工後，因路程縮短且無號誌路口影響，用路人自國5蘇澳端至計畫銜接位置的行車距離可節省2.5公里，行車時間約節省15~20分鐘，可移轉50%~60%通過性車流穿越市區，大幅改善蘇澳地區交通。

藉由分流的方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，緩解台9線相關路段、路口瓶頸；此外，該計畫也可搭配規劃中的台9線蘇花安計畫期程，屆時將有效串聯台北、宜蘭、花蓮、台東間之便捷交通，為東部地區提供更升級的服務。