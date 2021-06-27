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國3增設高原交流道6／29通車　鄰近六福村、石門水庫！車程3-10分鐘

▲▼國道3號增設高原交流道空拍。（圖／高公局提供）

▲國道3號增設高原交流道空拍。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

為紓解國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，高公局利用國道實施電子收費後舊有龍潭收費站的重置空間，辦理增設高原交流道工程。今（27）日上午行政院長蘇貞昌在交通部長王國材、桃園市長鄭文燦及高公局長趙興華偕同下，至現場視察工程完工通車前準備情形，並宣布該交流道於6月29日中午12時開放通車。

龍潭地區周邊分布有中山科學院、龍潭科學園區、渴望科技園區及石門水庫、小人國、六福村等風景遊樂區，甫完工的台灣客家茶文化館也在附近，為桃園市科技及觀光產業重鎮，中長程交通需求大。

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▲▼國道3號增設高原交流道。（圖／高公局提供）

▲行政院長蘇貞昌在交通部長王國材、桃園市長鄭文燦及高公局長趙興華偕同下，至現場視察工程完工通車前準備情形。（圖／高公局提供）

王國材表示，現況進出國道3號，無論由北側的龍潭交流道或是南側的關西交流道，均須穿經龍潭、關西市區，以致上下班尖峰時段及假日，經常造成本路段國道主線及交流道服務水準降低，連絡道路及地方道路嚴重壅塞，影響地區整體發展。為有效改善此問題，桃園市政府與地方人士積極推動及爭取增設龍潭地區第2個交流道，在高公局同仁努力下已經完工。

高原交流道位於國道3號里程71k+480~73k+900範圍，為一鑽石型交流道，並拓寬高原路（桃68）做為交流道之連絡道路，分別於南向、北向各設置有進出匝道共4支，由榮金營造工程股份有限公司負責施工，於107年12月4日開工，其中南出匝道橋高程約為306.6公尺，通車後將成為國道3號全線高程最高的交流道，為本工程更增添一特殊的意義。

▲▼國道3號增設高原交流道。（圖／高公局提供）

▲國道3號增設高原交流道，將於6月29日中午12時開放通車。（圖／高公局提供）

該計畫總經費為10.28億元，其中用地及拆遷補償費、高原路跨越橋拓寬工程費共3.41億元是由桃園市政府負擔。對於施工期間，承蒙桃園市政府及里辦公室等相關單位協助及當地里民體諒，蘇貞昌也特別表達感謝。

高原交流道開放通車後，民眾下交流道前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學院、石門水庫等著名景點或是產業園區，僅約需3至10分鐘車程，將可有效分散鄰近的龍潭及關西交流道進出車流，提升服務水準，並減輕地區道路通過性車流的交通負荷，紓解交通壅塞問題。

▲▼國道3號增設高原交流道空拍。（圖／高公局提供）

▲高原交流道開放通車後，民眾下交流道前往鄰近的渴望園區、小人國、六福村、中山科學院、石門水庫等著名景點或是產業園區，僅約需3至10分鐘車程。（圖／高公局提供）

對於龍潭地區相關科技、工業園區及觀光產業等，提供更直接聯外運輸服務，相信在疫情過後，可以迅速帶動龍潭地區城鄉發展與繁榮。

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