染Delta祕魯祖孫曾停關廟服務區上廁所　高公局證實了：有馬上消毒

▲祕魯返台祖孫南下曾在關廟休息站停留。（圖／翻攝Google Maps）



記者賴文萱／台北報導

從祕魯返台的一對祖孫感染Delta變異株，並在社區傳開，引起台灣民眾恐慌。據了解，這對祖孫返台南下時，搭乘防疫計程車曾在關廟服務區停留上廁所，對此，高公局證實，6日該防疫車輛確實有進入關廟服務區，並依照標準作業程序通報，由專人引導至指定停車位置及至指定廁間如廁，如廁後已立即對廁間及相關設施進行消毒作業。

據了解，祕魯祖孫南下的過程中，曾在台南的關廟服務區停留，下車上廁所。這對祖孫確診後，確定感染的是Delta變異株，而這種變異株感染能力強，全台已有12人確診感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼防疫車輛要進入國道服務區，需通報並由專人引導至指定車位。（圖／高公局提供）

高公局今表示，該防疫車輛6日確實依高公局標準作業流程通報1968專線，並於進入關廟服務區後，由服務區專人引導指定停車位置，及至指定廁間如廁，且在如廁後已立即對廁間及相關設施進行消毒作業。高公局呼籲，如有載運居家檢疫之車輛需要進入服務區如廁者，請務必事先通報1968，並依防疫指引辦理。

▲在防疫車輛離開後立即針對停車位、公廁內外、行經路線等進行全面清潔及消毒作業。（圖／高公局提供）

事實上，為服務防疫車輛及人員中途使用國道服務區，高公局已訂有標準作業方式，透過防疫車輛駕駛事先通報1968說明預計使用之服務區及時間，當車輛進入後將由服務區防護隊專人引導至指定停車位及獨立廁間，並嚴控防疫車輛的乘客及司機不得進入賣場或其他公共區域，確認不會與一般用路人接觸。

在防疫車輛離開後立即針對停車位、公廁內外、行經路線等進行全面清潔及消毒作業，以確保使用公共場站用路人之安全。

高公局重申，載運居家隔離或檢疫人員之車輛於中途有使用國道服務區之需求者，務必事先通報1968轉服務區管理單位窗口，透過專案人員引導停車及使用公廁設施，用畢後進行專案清潔消毒作業，確保用路大眾安全。