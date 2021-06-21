「悶不住」證據曝！國5上周末車多了1.2萬輛次　比6月初增3成5

▲宜蘭上個周末多地區湧現大量車潮。（圖／讀者授權提供）

記者賴文萱／台北報導

全台三級疫情警戒日前剛滿1個月，但近日確診數下降後，外出移動狀況增加了。根據高公局統計，上周末（6/19、6/20）國5雙向車流量為4.6萬輛次 ，相較6月初（6/5、6/6）的3.4萬輛次，增加約1.2萬輛次，車流量約多了3成5 。雖然跟疫情前相比，車流量僅佔原來的6成，但數據也顯見越來越多民眾待不住，開始開車上路。

根據高公局統計，上周末（6/19、6/20）國道全線交通量為55.7mvk（百萬車公里，意指所有車輛行駛的總里程），比起6月首周末（6/5、6/6），交通量約增加2成3。

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國5部分，上周末（6/19、6/20）雙向交通量為4.6萬輛次，比起6月初（6/5、6/6）的3.4萬輛次，增加約1.2萬輛次，車流量約多了3成5。

▲疫情前全國道假日車流量為100mvk（百萬車公里），現在的車流約只佔原先的6成量。（圖／資料照／記者宋良義攝）

高公局表示，疫情前全國道平均車流量，平日為88mvk（百萬車公里）、假日為100mvk（百萬車公里），上周末車流約為先前的6成量，雖然還沒恢復到疫情前的水準，但車流量確實有增加。

事實上，就有宜蘭當地民眾指出，上周末宜蘭往礁溪方向、頭城交流道都出現塞車潮，很多遊客表示：「悶了一個月，車子不開會壞掉」讓許多當地人大罵根本防疫破口。

▲台鐵統計，6月初旅次跟上周相比，減幅約0.49%。（圖／記者許靖騏攝）

不過，台鐵部分，6/7~6/13日均旅次110,155，總旅次771,086；6/14~6/20日均旅次109,619，總旅次767,331，減幅0.49%。

高鐵另統計，昨（18）日整體運量為1萬2千餘人次，相較於上周六（6/11）單日運量近萬人次，增加約2成；但再與更二周之周六（6/5及5/28）相較，則運量分別各有一成或與相當。高鐵各單日運量因旅客個別旅運需求，有1-2成變化為常態。

高鐵也解釋，各車站進出站人數，因各車站旅客之旅次目的不同，加以近期旅客紛紛減少行程影響，至換算成比例後容易出現較大幅度之落差。

