每逢大雨就淹！黃泥水挾昆蟲垃圾　住戶蓋「擋水牆」曝無奈心聲

▲高雄市燕巢區四林路一處低窪土地只要下大雨就容易淹水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市燕巢區四林路一處低窪土地，每逢大雨就嚴重積水，黃色的泥漿水甚至會夾帶垃圾、昆蟲，淹進旁邊的民宅，他們多次向相關單位反映，都無法獲得解決，只好蓋起的擋水牆，雖然想以蓋排水溝來解決，但周邊土地因為都是私人所有，不是所有人都願意出地來蓋水溝。

▲住戶蓋擋水牆以防水淹進民宅 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

會發生積水的燕巢區四林路一處低窪土地，地勢較低，旁邊都是私有土地、房屋包圍，以至於下大雨就會出現積淹水的狀況，盆栽、水桶等雜物都浸泡在泥黃色的積水中，還會夾雜垃圾、昆蟲等物，情況慘烈，因此住戶自己蓋起擋水牆，以防水沖進家中，但這也不是解決之道，因此有住戶建議得興建排水溝來讓水排出，但周圍還有其他私人地的地主，不是人人都願意。

▲高雄市燕巢區四林路一處低窪土地只要下大雨就容易淹水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

燕巢區長王耀弘表示，這塊低窪土地只要遇到大雨就會嚴重積水已經好幾年了，因為住戶擔心極端氣候，雨來得又快又大就很容易淹水，因此都在臨界處蓋擋水牆，因為相連的地主表示自己也要使用這塊土地，因此無法提供來建置排水溝，導致這塊低窪土地只要積水無法退去，嚴重一點就變成淹水。





▲高雄市燕巢區四林路一處低窪土地只要下大雨就容易淹水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

王耀弘說，關於這塊低窪土地的積水問題，區公所已經多次居間協調，最近一次的協調會是在6月16日，由水利局、地主、市議員、里長來討論，但地主目前仍沒有意願提供土地，水利局也表示，土地屬於私人所有非公部門範疇，也只能等地主願意提供後才能蓋。

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