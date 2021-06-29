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撒了酥脆蕎麥粒！麥當勞「芝麻冰炫風」升級回歸　加碼吃韓式炸雞

▲▼麥當勞推全新「蕎麥芝麻冰炫風」。（圖／業者提供）

▲麥當勞全新「蕎麥芝麻冰炫風」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！繼3月份的全新「雙倍OREO冰炫風」後，人氣連鎖速食店「麥當勞」把停售的芝麻冰炫風搬出來了，這次可是升級再回歸，搭配黃金蕎麥脆粒結合奶香冰淇淋，不僅有著濃郁芝麻香還有酥脆穀香口感，明（30）日起至10月19日限時登場，冰炫風控把握機會嚐鮮；同步回歸的還有主打正宗韓味的「韓風炸雞腿」，通通超欠吃。

▲▼麥當勞推全新「蕎麥芝麻冰炫風」。（圖／業者提供）

▲升級版蕎麥芝麻冰炫風有著濃郁芝麻相搭配蕎麥粒增添口感。

敲碗超久的「芝麻冰炫風」升級回歸了！麥當勞推出全新「蕎麥芝麻冰炫風」，將經過高溫焙炒的深焙芝麻結合綿密奶香冰淇淋，再撒上花蓮玉里的滿滿蕎麥粒增添口感，每一口可是都充滿著濃郁芝麻香還有穀香，6月30日起至10月19日止限時吃。

▲▼麥當勞推韓風炸雞。（圖／業者提供）

▲罪惡韓風炸雞腿同步回來了。

另，去年9月登場、只賣35天的「韓風炸雞腿」也宣布重磅回歸，酥脆多汁的麥脆雞腿裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗韓式甜辣醬」，入口微甜再飆出香辣後勁，每一口都是正宗韓味，罪惡爆表，明（30）日至8月3日限定開吃。提醒疫情期間麥當勞僅剩外帶、得來速及歡樂送服務，並有相關防疫規定要多加注意。

▲▼肯德基新推升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」，還推出2款水果冰淇淋大福，包括「芒果煉乳流心冰淇淋大福」、「經典草莓起司冰淇淋大福」（圖／肯德基提供）

▲肯德基新推升級版奶茶「ㄎㄎ白玉珍奶」、「QQ黑磚奶茶」。

除外，肯德基近日也推出消暑系沁涼甜點，首推升級版的奶茶系列，「ㄎㄎ白玉珍奶」是選用經典冰奶茶搭配Q彈白玉珍珠，而「QQ黑磚奶茶」則是放了咖啡凍，全新配料絕對要嚐鮮，同步也有2款冰淇淋大福甜點，其中，「芒果煉乳流心冰淇淋大福」是在麻糬皮中包進愛文芒果製成的芒果冰淇淋，中間可是還有煉乳流心夾餡，而「經典草莓起司冰淇淋大福」則吃得到的草莓果粒、馬斯卡邦起司，同樣超罪惡。

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