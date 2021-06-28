限時2天！超商「大杯美式、拿鐵買1送1」　加碼連14天第2杯半價喝

▲全家推出快閃2天咖啡買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族先囤一波！看準近日咖啡需求高，超商祭出最新「優惠三重奏」，今（28）日、明（29）日限時2天快閃推出「大杯美式、拿鐵買1送1」快閃優惠，每人可買3組，且不限冷熱同步開放寄杯，6月30日起至7月13日更加碼全品項第2杯半價喝，以及消費滿額免費喝單品冰美式、大杯冰拿鐵，咖啡控快筆記。

全家最新咖啡優惠來了，即日起限時2天於APP隨買跨店取推出「經典大杯美式、拿鐵買1送1」快閃優惠，期間每人限購3組，開放寄杯、自由互換冷熱，提醒兌換期限至7月12日止；6月30日至7月13日則於門市加碼推「Let’s Café全品項第2杯半價優惠」，提醒不含酷繽沙、鮮乳坊小農拿鐵，以及單筆消費滿額免費喝中杯冰單品美式或大杯冰經典拿鐵1杯，兌換期限至8月10日。

▲cama café近日也有咖啡優惠。（圖／品牌提供）

另，連鎖咖啡店「cama café」至7月6日前也推出限時咖啡優惠，凡於門市購買大杯「經典黑咖啡」、「經典拿鐵」與「精品手沖系列」即享買6送1，若點購飲品或餐食滿250元則可享9折優惠，到店自取或門市外送通通有打折。

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