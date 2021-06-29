台南消防善化分隊雙喜臨門　消防之友會頒獎力挺

▲台南市消防之友會第四辦事處王信豐處長與第四大隊陳博文大隊長親至分隊頒發獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局善化分隊，近日好事成雙，分隊人員2020年12月執行無生命徵象的OHCA救護案件，順利搶救病患生命，加上今年6月警大二技消防系招生上榜，台南市消防之友會第四辦事處王信豐處長與第四大隊陳博文大隊長親至分隊頒發獎勵金，恭賀分隊人員勤務執行優異表現，以及獎勵學習進取有成。

善化分隊小隊長王建忠為高級救護技術員，在2020年12月與分隊人員黃國瑋執行一件無生命徵象的OHCA案件，在送醫途中經過救護人員實施CPR、AED電擊、給藥及靜脈輸液的急救處置後，病患於到院後恢復生命徵象，經消防局後續追蹤，2021年5月予以兩位救護人員記功獎勵，肯定其救護搶救作為。另，善化分隊王靖閔、何永志，今年相約一同報考警大消防系二技，竟成台南市唯二的錄取上榜生，實屬不易。

第四大隊陳博文大隊長表示，消防人員以救災救護專業守護轄區民眾生命安全，以及分隊同仁積極進取的態度，都非常值得獎勵，因此特別與消友會一同致贈獎勵金，也呼籲疫情期間，民眾除了應珍惜救護資源勿濫用外，也希望就醫時能確實提供正確相關症狀及足跡資訊，讓消防人員能準備適當防疫裝備出勤。

台南市消防之友會第四辦事處王信豐處長亦表示，辦事處秉持擔任消防人員強力後盾為己任，消防人員的優秀表現一定從優獎勵，希望帶動向上提升的風氣，如果消防人員有任何需求，也會義不容辭鼎力幫助，讓消防人員能無後顧之憂的守護民眾生命財產安全。

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