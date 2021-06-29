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狼師跟蹤女學生送恐怖情書　全村喊打「動私刑」慘遭剃頭遊街

記者張寧倢／編譯

印度一名24歲年輕男老師竟然對女學生伸出狼爪，不僅長期跟蹤一名15歲少女，最近又寫情書給另一名年僅13歲的女學生，家長知情後勃然大怒，與村民合力將狼師毒打一頓，再押上街當眾剃掉他半邊頭髮，並用黑油澆淋其身，最後才讓警方逮捕這名男老師。

▲▼印度男老師對女學生性騷擾，遭全村村民毒打撻伐，當眾遊街。（圖／翻攝自YouTube／MP News TV）

▲印度男老師對女學生性騷擾，遭全村村民毒打撻伐，被迫當眾遊街。（圖／翻攝自YouTube／MP News TV，下同）

根據印度媒體Times Now報導，男老師納亞克（Vaibhav Nayak）是中央邦印多爾當地一所私立學校的男老師，先前就曾被指控長期跟蹤一名15歲的女學生，最近又被學生家長發現，年僅13歲的自家女兒竟然收到老師寫的情書，信中企圖利用情緒勒索的方式強迫女學生通話，如果拒絕他就要結束自己的生命，或對女孩家人不利。

▲▼印度男老師對女學生性騷擾，遭全村村民毒打撻伐，當眾遊街。（圖／翻攝自YouTube／MP News TV）

學生家長勃然大怒，合力村民們一同將納亞克毒打一頓後，將他拖到大街上，除了繼續痛毆之外，眾人還將他的頭髮剃去半邊，並用黑油澆淋其身、塗抹其臉，讓納亞克用極其狼狽的模樣在全村遊街。最後，當地警方依《兒童性侵犯保護法》逮捕納亞克，目前正拘留於警局審問當中。

▲▼印度男老師對女學生性騷擾，遭全村村民毒打撻伐，當眾遊街。（圖／翻攝自YouTube／MP News TV）

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