專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

▲印度疫情肆虐，學者推估死亡人數恐近200萬人。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／台北報導

印度受新冠疫情肆虐，官方數字顯示確診數累積3023萬人，死亡人數約39.6萬人，統計學家指出，因檢測量能不足，許多案例未被匡列，推估真實死亡數字恐接近200萬人。

據《華爾街日報》報導，該國的死亡數據導致全球對變種病毒的認知差距，專家表示，印度是第一個發現具有高度傳染性Delta變種病毒的國家，已經在世界各地擴大傳染，英國變種確診數激增，可能也會成為美國主要的病毒。

華盛頓大學健康指標與評估研究所所長穆雷（Christopher Murray）表示，因檢驗量能不足，該國只發現約3%到5%的感染病例，與一些拉丁美洲和非洲情況雷同；他也強調，準確的數據有助於人們了解新變種病毒的威脅性，是非常重要的。

英國倫敦密德薩斯大學（Middlesex University）的統計學家巴納吉（Murad Banaji）表示，長期關注印度疫情，追蹤死亡率和血清等數據後，認為實際死亡數可能是官方報告的5倍左右。

巴納吉也表示，印度中央表揚死亡人數較少、批評死亡數較多的邦，這樣並不是一個好的策略，反而會讓更多人民陷入危險。