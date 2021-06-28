　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

▲▼印度疫情、新冠肺炎、火葬場、屍體、遺體。（圖／路透）

▲印度疫情肆虐，學者推估死亡人數恐近200萬人。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／台北報導

印度受新冠疫情肆虐，官方數字顯示確診數累積3023萬人，死亡人數約39.6萬人，統計學家指出，因檢測量能不足，許多案例未被匡列，推估真實死亡數字恐接近200萬人。

據《華爾街日報》報導，該國的死亡數據導致全球對變種病毒的認知差距，專家表示，印度是第一個發現具有高度傳染性Delta變種病毒的國家，已經在世界各地擴大傳染，英國變種確診數激增，可能也會成為美國主要的病毒。

華盛頓大學健康指標與評估研究所所長穆雷（Christopher Murray）表示，因檢驗量能不足，該國只發現約3%到5%的感染病例，與一些拉丁美洲和非洲情況雷同；他也強調，準確的數據有助於人們了解新變種病毒的威脅性，是非常重要的。

英國倫敦密德薩斯大學（Middlesex University）的統計學家巴納吉（Murad Banaji）表示，長期關注印度疫情，追蹤死亡率和血清等數據後，認為實際死亡數可能是官方報告的5倍左右。

巴納吉也表示，印度中央表揚死亡人數較少、批評死亡數較多的邦，這樣並不是一個好的策略，反而會讓更多人民陷入危險。

ET快訊
染Delta祖孫曾在關廟服務區上廁所　高公局證實回應
「價值5億車庫」震撼曝！驚見全球唯2神車　Joeman：價值
起底神秘確診男6天住7家摩鐵　鄭文燦只給「恐怖8個字」嚇壞人
快訊／雨彈夜襲！　3縣市雨下不停
議員爆：北市府有115例確診　市府緊急回應
快訊／屏東圍堵Delta再強化　2村商店再延長關閉1天
台灣「口交惡徒」登美國T霸廣告　小商人嗆：下一站大聯盟球場

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

離島班機大砍！他連續「候補5天」　等不到機位...跪求總統：讓我回家

Delta變種侵台「賈永婕聽到秒衝屏東！」　「親自搬儀器＋贈800套防護衣」哽咽喊話

孫協志、王仁甫錄《我難過》200人接唱　小刀也來了！畫面公開聽了超感動

前車壓車+急彎、後車雙黃線超車 2三寶撞一團...驚險畫面引網論戰

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸　人找到了網暴動謝警：岳父還好嗎

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光：不打嗝放屁、帥氣多金小鮮肉

專家估印度死者近200萬人　官方低估造成Delta認知差距

裸男日光浴「慘被野鹿追」！不顧Delta病毒亂出門　下場悲劇了

空中纜車「吊運」乘客　日本南大東島上下船像搬行李

台灣也有下訂！　AZ藥廠：600萬劑疫苗「7月初」交付東南亞國家

放學斷魂路！日5小學生遭「失速卡車」撞進田裡　2死3重傷

佛州大樓坍塌家屬連接16通詭異來電　友：期待奇蹟出現

染疫失去嗅覺　最新研究曝：需要1年才能自然恢復

全身790道傷！　3千年前遺骸遭鯊魚攻擊左手右腿消失

移工異鄉染疫隔離好沮喪　醫院貼心送生日蛋糕幫打氣

以為去公園玩！　柴犬打完針「絕望跌坐籃」垮臉逼問：為何騙我？

南非擬推一妻多夫制！「孩子算誰的」成最大爭議　學者秒給答案

「越南周子瑜」挺孕肚中越雙語喊話：不管說什麼語言，同心防疫

「得點圈之鬼」吳念庭發威　滿壘敲二壘安打帶2打點

22歲女衝警局告臉友妨害名譽　糗了！不知3天前詐欺遭通緝

欣嘉石油氣善盡企業責任　捐嘉榮近千份快篩試劑

酷航A321neo新機今首航！內裝曝光　未來可望飛台灣

真樓神！張學友15.6億賣房「海賺8倍」　靠租金就月入3600萬

招財首飾誰能抗拒　古幣金飾不到萬元入手

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

以為打完1劑疫苗免戴口罩　他3天內確診亡

高空中「掉出飛機」　跳傘客雙亡

邁阿密大樓倒塌　最新死亡數出爐

邁阿密大樓崩塌增至9死　律師曝事發前工程

印尼單日2.1萬確診破紀錄！

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

孟加拉硬封城阻Delta病毒擴散 民眾蜂擁逃離首都

莫斯科單日144人不治　創新高

英機密文件丟在公車站　內有黑海衝突線索

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

Delta強襲！　WHO籲接種完「繼續戴口罩」

20具人屍「幽靈船」漂上岸　漁民嚇傻

台美強韌供應鏈合作　《華爾街》秀台灣國旗

更多熱門

相關新聞

保戶急紓困！　富邦壽5月「保單借款」申請件數年增30%

保戶急紓困！　富邦壽5月「保單借款」申請件數年增30%

我國5月之後，３度升級疫情警戒且持續超過一個月，重創百工百業，富邦人壽內部統計發現，今年5月單月保單借款申請件數高達逾2.1萬件，較去年同期成長超過30%，顯見民眾在疫情影響之下，對於短期資金紓困需求更為急迫，為協助經濟弱勢保戶度過疫情難關，富邦人壽將於7月1日至9月30日推出「保單借款紓困方案」，提供每人於可借金額內最高可有10萬元借款額度，且借款優惠利率僅1.28%、優惠期限為３年。

英國「國防參謀長」確診　6軍方高層緊急隔離

英國「國防參謀長」確診　6軍方高層緊急隔離

議員爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計玩文字遊戲」

議員爆北市府115人確診　黃瀞瑩：74人康復「勿以統計玩文字遊戲」

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

AZ藥廠：600萬劑疫苗7月交付東南亞國家

快訊／打工族1萬元紓困申請踴躍！首日收件逾三成　13.3萬人登錄

快訊／打工族1萬元紓困申請踴躍！首日收件逾三成　13.3萬人登錄

關鍵字：

印度疫情新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

訂14杯飲料遭檢舉群聚！她氣炸：不想送就說

《愛玩客》男星出櫃「宣布已結婚」！

打工族紓困1萬元今開放申請

曾雅蘭憂鬱臉凹　3天不吃喝

快訊／冒雨騎單車上國道慘死　性別難辨

送餐收四位數小費！他公布明細糗了

快訊／那對夫妻報喜懷孕了！流產2年生回二胎

快訊／再增3死！今本土病例+60

打工族1萬元補貼領到嗎？三種人不符合

快訊／曾載秘魯返台祖孫回屏東！新北防疫計程車司機PCR結果出爐

Gino假日搭北捷！　見「忠孝敦化站實況」嚇傻

超商限時2天「大杯美式、拿鐵買1送1」

港點添好運「合體」柯文哲　粉專慘被出征

預估「最快降級」時間　醫：其實我沒有悲觀

王浩宇「求助韓國瑜」幫賣襪：可寄給您試穿

更多

最夯影音

更多
Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院

Delta病毒入侵！賈永婕急奔屏東　親帶儀器、800套防護衣贈4醫院
6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

6少年洗車場「砸泡沫慶生」！　見員警開告發單...壽星臉秒垮

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

曾之喬回憶「小時候一件事」激動落淚！　曝隋棠一舉動：對我人生有很大影響

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

王思佳秀「LED名牌包」小禎看到流血　曝要價40幾萬..莫莉驚呼：姐妳贏了！

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

7旬嬤回收推車占道被「比中指」　網肉搜罵翻！騎士愧疚當面道歉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面