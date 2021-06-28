華為創辦人任正非喊話：不能因為被打壓　就不認「美國是老師」

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

大陸電信設備大廠「華為（Huawei）」，儘管面臨持續遭到美國科技封鎖、晶片即將斷供的壓力，但是創辦人任正非近期在一場座談會表示，「不能因為美國打壓就不向美國學習」，強調美國的科技力還是很強。

綜合港媒《香港01》、《香港經濟日報》報導，華為的內部論壇「華為心聲社區」在26日發布了一篇名為「任總與2020 年金牌員工代表座談會上的講話」的文章，內容記錄任正非在今年5月8日，與內部員工談話的內容。

任正非提到，「我們不能因美國打壓我們，就不要認為它不是老師」、「我們不可能走向封閉，必須走向開放。我們仍然要堅持向美國學習，它百年積累，靈活的機制，在科學、技術上還是比我們強很多」。

任正非強調，他關注的是科學、教育與技術問題，科學是真理、只有一個答案，比較單純。複雜的社會問題就讓政治家們去解釋。

▲任正非強調，華為堅持全球化，全球化也包含國產化。（圖／路透社）



在座談中，有員工提問表示，受到美國制裁，華為未來的計畫，是否要堅定向國產化的方向走。對此，任正非回應，華為堅持全球化，「中國是不是全球的一部分？是，所以也就包含了國產化」。

對於大陸近來最熱疫的「內捲」話題，任正非表示，有不少外部員工、職場老兵將自己的經驗帶入華為，讓華為從「游擊隊」逐步轉為「正規軍」，「華為像蛭形輪蟲一樣是單基因文化，需要多基因的衝突、多基因的融合產生突變，這些突變有利於潛力的爆發」。

任正非說，「心聲社區、遍地的咖啡館、行政團隊的任職年限、專家委員會的任期制、董監事會的任期制等，都是改變單基因遺傳，防止熵增、沉澱、內卷化」。

內卷（Involution）是大陸1990或2000年後出生年輕人的流行用語，原本是一個社會學概念，也翻譯為過密化，用以形容社會文化因為重複勞作、發展遲緩，但在大陸指的是非理性的內部惡性競爭，導致重複消耗、停滯不前的現象。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘