海思智慧手機處理器出貨量降8成　華為董事：無法生產也不會裁員

▲華為海思擁有超7000員工。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

據《Strategy Analytics》最新研究報告顯示，2021年Q1全球智慧手機處理器市場規模同比增長21%，達到68億美元，華為海思的智慧手機處理器出貨量相比去年同期卻下降88%。據了解，海思旗下員工數超7000人，維持人事成為嚴重財政負擔，不過，華為董事陳黎芳指出，內部仍繼續開發領先世界的半導體組件，不會進行任何重組或裁員的決定。

▲華為海思持續研究、開發晶片。（圖／CFP）

《IT之家》報導，海思是一家成立於2004年的無晶圓廠類半導體公司，一直在為華為智能手機和其他設備開發芯片（晶片），也被認為是世界上最先進的芯片開發商之一。

陳黎芳透露，儘管受到制裁，哪怕台積電無法生產，華為海思半導體還是要繼續開發，預計仍將持續兩到三年，但華為仍能應付自如，「其他國家正在努力推動自己的半導體產業升級，這將有助於海思獲得不依賴美國技術的新供應鏈合作夥伴，這一局面（華為芯片重見天日）將會在幾年後看到。」

據了解，海思目前仍無法製造芯片，但華為輪值董事長徐直軍在「HAS 2021華為全球分析師大會」上表示，海思在華為是芯片設計部門，不是盈利的公司，沒有盈利的訴求，「現在是養著這支隊伍，繼續向前，只要我們養得起，這支隊伍可以不斷研究、開發，為未來做準備。」