酷航A321neo新機今首航！內裝曝光　未來可望飛台灣

▲酷航A321neo。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡航空集團旗下的低成本航空公司酷航，迎來新的單走道A321neo空中巴士客機，今（28）日，以班號 TR610從新加坡飛往曼谷首航。隨後於8月份，酷航也將在新加坡-宿霧和新加坡-胡志明市等航線上部署 A321neo，未來更不排除以 A321neo 飛航台灣航線。

A321neo航程可達 4,852 公里，比A320neo航程多約500公里，使酷航能夠靈活地進行中短程航線部署，且與上一代的A320機型飛行時間4-5小時相比，A321neo飛行時間可長達6小時，也使酷航未來有更多新航點的開發選擇。

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▲酷航A321neo擁有236個座位，比A320neo多50個座位。（圖／酷航提供）

酷航A321neo機型座位採3-3配置，擁有236個座位，比A320neo多50個座位，可容納更大載客量。全機單一艙等，加上更省油的發動機，讓酷航在營運上改善效益及單位成本；更能夠優化機隊使用率，以更多的運能滿足旅運需求。

舉例來說，A321neo可以在載客量較大的旅遊旺季、周末或某段區間代替座位數較少的A320，同時也可以在需求較低的期間，替代酷航載客量較高的波音787機型。還可同時用於搭配一些波音787機型的熱門航線，滿足更多的載客數、提供更高的飛行頻率，使乘客有更靈活的選擇。

▲酷航A321neo利用環境照明技術減少時差不適。（圖／酷航提供）

新的A321neo的設計也呈現了酷航致力於為乘客提供更舒適、更棒旅行體驗的承諾，包括優質的黑色皮革座椅、寬敞的頭頂行李置物空間、利用環境照明技術減少時差不適、淨化的機上空氣品質和減少機艙噪音的干擾。

長遠來看，A321neo有著增強型的鯊鰭小翼和燃油效率高的惠普 PW1100G-JM 引擎，可減少碳排放，將幫助酷航實現更永續的發展。根據新冠肺炎流行之前運營水平的統計，A321neo這些設計將有助於使每架飛機的噪音足跡和氮氧化物排放量減少50%，且每年可減少5,000噸二氧化碳排放量。

▲A321neo可以在載客量較大時候，代替座位數較少的A320，同時也可以在需求較低的期間，替代酷航載客量較高的波音787機型。（圖／酷航提供）

目前，酷航已從預訂的16架A321neo機型訂單中交機了3架向BOC Aviation承租的飛機。在這16架飛機的訂單中，有6架是以酷航原本的A320neo 訂單中升級更改訂購的，另外 10 架則為租賃。且自上一個航空財政年度2020/2021以來，酷航機隊已按照機隊更新計畫，汰換掉五架A320ceo機型。

▲酷航未來不排除以 A321neo 飛航台灣航線。（圖／酷航提供）

酷航現擁有 29 架單走道客機，包括21架A320ceo、5架A320neo和3架A321neo，另有28架A320neo和13架A321neo待交機。這些皆為是作為酷航機隊中20架廣體波音787客機的搭配調度，目前酷航還有7架波音787待交機。酷航機隊平均機齡為5年10個月。

另外，自7月1日起，從新加坡起飛的航班推出的兩款新加坡風味道地餐食 「特色叻沙」和「雞粥」，採用全新的環保容器包裝。此次推出新的機上餐食，於酷航目前每周7班新加坡飛往台北航班，皆可開始接受提前預訂。