Delta屏東擴散！醫嘆「隔離還串門子、泡茶」：負面教材大合輯

▲屏東枋山Delta病毒確診者，兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，台南市衛生局認為宮廟「問事」屬營業行為，違法防疫規定將依傳染病防治法開罰至少6萬元。（圖／記者林悅翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

屏東枋山白牌計程司機連同祕魯返台嬤孫、乘客及乘客同居人及其孫子、泡茶、用餐友人共12人確診，其中8人感染印度Delta變異株。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」27日不禁開罵「要出動軍隊戒嚴才會守規定嗎？」28日則是無奈直呼「真的是各種不落實防疫負面教材的大合輯」，狂嘆太多人都心存僥倖。

「MedPartner 美的好朋友」一開頭就直批，這次Delta病毒株傳播鏈，是各種不落實防疫負面教材的大合輯，「居家隔離還串門子、泡茶、共餐、跨縣市探親移動、生病不舒服搭白牌車跨縣市到宮廟問事，還兩次。」雖然確診數持續下降，但還是不能掉以輕心，「這只是眾多傳播鏈其中一條，只是剛好被抓出來了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉專指出，現在不守防疫規定、心存僥倖在群聚的人其實還是很多，忍不住懇求「大家真的要自律啦……」也強調現在的疫情不只是這串這樣而已，沒有明確感染源的個案還是有。「病毒沒有腳，它能這麼逍遙自在到處跑，就是因為有一群現在還在逍遙自在的人啊……」

▲美的好朋友表示，現在不守防疫規定、心存僥倖在群聚的人其實還是很多。（圖／記者屠惠剛攝）

最後粉專開勸，如果現在身邊有人已經鬆懈了，一定要提醒對方，畢竟這次屏東的確診案例就是血淋淋的例子，「這群人在心存僥倖的時候，一定都沒想到病毒就在自己身上或自己身邊，現在害人害己的結果，一定要是後悔莫及啊！」

而在這篇發文之前，「MedPartner 美的好朋友」看到白牌司機足跡，傻眼直呼「這個真的昏倒」，「之前確診Delta變異株的患者，是因為 #身體不適 跑去廟裡問事……而且去兩次……」粉專不禁吐槽，身體不適應該要去診所、醫院，「跑到廟裡幹嘛啦……你11號那天去診所或醫院，事情就不會是現在這樣啦……到底是為什麼？」