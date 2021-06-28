獨／北市攤商抽籤「市場恐怖群聚」畫面曝　他嚇壞：晚一點會有百人

生活中心／台北報導

北農接連爆出群聚感染，環南市場也已有42人確診，導致人心惶惶。不料，近日大安區的成功市場雖無疫情，卻被民眾爆料，市場處要求今（28日）攤商到現場抽籤選位，擔心上百人群聚。對此，成功市場日前回應，有分成上、下午時段四場次，實際上，10:30早場已有25人群聚，下午3點更將有上百位人潮。

▲北市成功市場被內部人士爆料群聚抽籤。（圖／翻攝自台北市市場處網站）

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▲成功市場抽籤選位分為四場次，下午13:30場次增至40位，遠超過防疫規定。（圖／讀者提供）

疫情三級警戒持續至7/12，成功市場今逢週一公休，市場處趁此時供攤商抽籤選位，不過，24日就有內部人士向《ETtoday新聞雲》記者爆料，成功市場將於今（28日）抽籤，屆時將有上百位民眾群聚，雖說有分三個場次，10:00第一場次共有25攤商聚集抽籤，下午13:30場次增至40位、下午14:00第三場次有25攤商，最後一場更可怕，將有80個攤商聚集，恐湧現百位人潮。

▲▼成功市場抽籤選為分為四場次，不過每場都超過「室內5人、戶外10人以下」之規定。（圖／讀者提供）





內部人士指出，今天適逢市場休息日，鐵門拉起，密不透風，攤商為了抽籤冒險前來，公所派員和警察負責維持治安，擔心攤商對結果不滿而吵架，並不是避免群聚而有所作為。

▲▼內部人士指出，今天適逢市場休息日，鐵門拉起，密不透風，攤商為了抽籤冒險前來抽籤，市場處出動公所和警察負責維持治安。（圖／讀者提供）

內部人士質疑，「有必要急這十多天嗎？」日前已向市府表達希望可以延期抽籤或改為線上作業，未有結果，且日前說好會到戶外抽籤，直到這一、兩天才又說在室內舉行，非常擔心下午湧入百人群聚，對防疫相當不利。

成功市場內有190多個攤商，台北市市場處副處長高群荐日前受訪時表示，不認為抽籤會造成群聚，表示「平時攤商都在擺攤，難道就不算群聚嗎？」並指出抽籤會在戶外進行，做好分流，同時間人數控制在10人以下，面對當前景況，截至出稿前，尚未取得市場處回應。