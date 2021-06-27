老人家不敢打AZ還有莫德納　南投縣獲配2萬3800劑7月3日開打

▲南投縣75歲以上長者除了AZ疫苗，將有莫德納的另外選項。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

長輩施打AZ疫苗後的猝死案頻傳，造成嚴重「緩打潮」，如今將有另一種選擇：中央疫情指揮中心第4度對南投縣撥配的疫苗，2萬3800劑皆為莫德納疫苗，將採兩次配送，7月1日第一次配送分配6成（1萬4000劑），7月8日第二次配送9800劑，縣府預定將於7月3日開始施打。

南投縣府指出，此次疫苗施打仍採造冊方式，衛生局將提供符合接種年齡層接種通知單電子檔，由各鄉鎮市戶政事務所造冊列印接種通知單，各公所通知村里鄰長即時發放接種通知單，請符合接種對象者攜帶健保卡、身分證、接種通知單，依照通知單上接種日期及時間至指定地點接種。

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▲南投縣新獲配莫德納疫苗將於7月3日開打。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，7月3日至10日開放「74至85歲（原民64至75歲）長者」接種，地點為8家醫院、5大接種站、13鄉鎮市衛生所及3處衛星接種站，詳細接種場次、地點、時間預計於下週二（6月29日）公布。

縣府衛生局表示，本次中央仍為不足額分配，獲配劑數僅可供該年齡層人口數30%施打；原86歲（原民76歲）以上長者若前次接獲通知單未前往接種，尚有意願接種者，請於7月9日前向所轄里鄰長登記，縣府將再列入下批次依序通知，詳細接種場次、地點、時間，同樣預計於下週二（6月29日）公布，而AZ疫苗仍有餘存，意者可逕向合約醫療院所預約施打。

截至目前的南投縣疫苗接種進度如下：累積獲配送劑數4萬600劑，接種人數3萬5795人，完成率88.2%，占18歲以上人口比例8.5%；昨（26）日接種情形，第6類（75歲以上長者）接種38人，累計1萬3766人，孕婦接種0人，累計維持41人。

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