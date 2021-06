觀眾嗨舉標語闖賽道！　環法車賽「20多名車手追撞」驚險畫面曝光

記者張方瑀/綜合報導

2021第108屆環法自行車賽(Tour de France)26日登場,沒想到首日就發生嚴重追撞車禍。原來是有一名白目觀眾舉著標語想要向親人打招呼,結果疾駛而來的車手直接撞上觀眾手臂摔車,後方超過20名車手跟著摔成一團,還有選手因傷勢過重必須退賽。

Absolute CHAOS At The Tour de France After a Lady With A Sign Causes Every Biker In The Country To Fall Off Their Bikes At Once https://t.co/TfEM6Wep0K pic.twitter.com/GPxF2gK7Ba