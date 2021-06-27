一家8口全確診！「台南+8」位在安南區　急驗是否為Delta病毒

▲台南今天+8，市府進行說明。（圖／翻攝臉書）



記者黃可昀／綜合報導

台南市今天（27）一口氣新增8例，對比前幾天都+0景象讓當地人十分震驚。有網友在PTT問卦，雙北雖然仍是確診數最高的縣市，但這一周以來持續趨緩，反倒是台南今天突然暴增，「台南+8，感覺有點可怕欸？」

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▲當地人一看見+8都嚇到。（圖／翻攝自PTT）



台南今日新增8例的消息曝光後，在PTT掀起眾人熱議，當地人紛紛留言，「直接業力引爆!!!!!天啊太扯」、「是佳里那邊的嗎」、「拜託不要佳里炸，這是印度變種」、「拜託不要是變種病毒啊」、「安南區昨天就有在消毒了」、「一直+0 就沒有人會去驗，開始大家歡聚，一驗不得了。」

▲新增的8例為一家人。（圖／台南市政府提供）



台南市長黃偉哲在今天下午的記者會表示，這8名確診是「家族群聚」個案，地點位在安南區，雖是一家人但並未同住，感染的外祖父、外祖母均60歲以上，出現咳嗽、頭痛、發燒等症狀；30多歲的二女兒咳嗽、喉嚨痛、腹瀉；2名10多歲外孫女分別出現發燒、咳嗽，年紀最小的外孫未滿10歲且無症狀。沒有同住的30多歲三女兒同樣受到感染，出現喉嚨痛、肌肉痠痛症狀，未滿10歲的外孫女則是無症狀感染者，一家8口全部確診。

至於家庭群聚案的感染源頭，市府指出「感染源疑似曾去過彰化」，目前已經將血清抗體送驗分析，還不確定是否為外界最關注的印度變種Delta病毒株，必須等中央實驗室病毒基因定序結果出來。

▼全案匡列104人。（圖／記者林悅翻攝）