市場最新6大管理措施公開！陳時中：確診攤商傳染期的工作人員全要居隔

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴峻，今（27）日新增88例確診病例、9例死亡。針對市場容易造成群聚問題，中央流行疫情指揮中心新增「6大管理措施建議」，包括人員健康管理、人流管制等，即起要求各市場管理單位確實落實，指揮官陳時中表示，此建議主要是提供市場管理人員有指引，可以清楚了解平時如何防疫，以及確定病人被匡列市場該如何配合。

▲市場最新6大管理措施。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心今（27）日公布最新「市場6大管理措施建議」，其中包括針對人員健康管理、人流管理措施、落實相關人員手部衛生、個人防護裝備建議、環境清潔消毒及因應確定病例之應變措施。

指揮官陳時中表示，此6大管理建議是為給市場管理人員做指引，「讓他們知道平常時候防疫作為該怎麼樣，確定病人被匡列，市場怎麼配合等。」只要跟相關人員做好教育訓練跟政府可配合，在防疫期間大家的行動可以更加迅速，「 所以除了管理措施有更詳細指引，接下來會做相關教育訓練，讓大家配合，更好把事情做得更完整。」

另，至於雙北陸續於市場或批發市場爆發群聚感染，陳時中也指出政府已有相關經驗，「我們也希望篩檢能循環性的來做，匡列也要更精確，所以會要求有確診個案周圍有相鄰的攤商也要做。」並祭出最新推定，確診攤商發病可傳染期時於共同環境工作人員也全要列居家隔離。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）