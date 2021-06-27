屏東Delta病毒群聚「請求疫苗支援」　陳時中：昨已先送1200劑AZ

記者嚴云岑／台北報導

屏東秘魯返台境外移入祖孫感染Delta病毒，截至26日整起群聚12人，8人驗出相同病毒株，餘下4人還在定序中。陳時中表示，因應疫情爆發，屏東也有請求疫苗支援，昨日已先發配1200劑AZ疫苗給屏東，6/30也會依原先分配，配送2萬1700劑莫德納疫苗。

指揮中心今（27）日公布尚未完成定序個案結果，包括司機一起共餐、泡茶者，還有司機的同住者，再有2人驗出delta病毒株，但陳時中在記者會上口頭表示，雖然其餘個案還在定序中，但應該難以倖免，推測整起群聚12人都是delta病毒株。

昨傳出秘魯祖孫確診前曾外出倒垃圾，也有外出泡茶、共餐，遭網友質疑防疫鬆懈。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，泡茶沒有超過5人的社交距離規定，防疫強度若沒拿捏好，就會形成防疫疲乏，甚至造成反彈，恐影響防疫成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409之2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。

陳時中表示，屏東縣政府在此事件上非常積極，把採檢一圈圈擴大，6/24起採檢444位，昨天報告還有20人PCR還沒有結果，但現採檢出爐都是陰性。6/26又採了469位，其中有一個快篩陽性，不過PCR確診仍是陰性。目前整體採了913位，目前還沒有發現新個案，目前居家隔離人數也增列117人，現在總匡列173位。