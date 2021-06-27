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彰化零確診但Delta病毒令人憂心　縣府下午3點防疫會議說明

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增89例COVID-19確定病例，其中彰化迎來零確診的好消息，但彰化縣政府仍於下午3點將召開防疫會議做出相關說明。

彰化連續兩天，確診個案都為陪病者採檢為陽性的個案，目前感染源不明，衛生局正進一步做相關匡列及疫調中。今天再度迎來零確診的好消息，但Delta變種病毒首度在台灣出現，更令彰化人憂心，王惠美也藉此提醒民眾，大家有疫苗就要趕快打，更要加快疫苗施打速度，請提醒長者有疫苗就要趕快施打。

▲彰化縣政府。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣衛生局長葉彥伯。（資料圖／記者唐詠絮攝）

衛生局長葉彥伯指出，Delta病毒與英國變種病毒不太一樣，首先在臨床症狀上來說比較多變化，除了有呼吸道方面的症狀以外，也有會頭痛、肌肉痠痛情況，因此，這部分是在民眾在自我主動監測要提高警覺，另外Delta病毒傳染力特別強，尤其是在密閉空間，因此，「密閉空間不要久留」，在人口密集的機構、辦公室或是家裡，就務必要做到「通風良好」，才能減少病毒的散播。

王惠美也請大家非必要不外出，避免不必要的聚會、活動，外出請全程佩戴口罩，保持社交距離，勤洗手、落實酒精消毒，一定要自我健康監測，有症狀要就醫採檢。

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