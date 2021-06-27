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受困太魯閣號變形車廂　工程師浩劫重生捐110套救災防護面罩

▲▼太魯閣事件傷重工程師康復後暖捐110套救災防護安全面具給花蓮縣消防局。（圖／翻攝自花蓮縣消防局臉書）

▲太魯閣事件傷重工程師康復後，暖捐110套救災防護安全面具給花蓮縣消防局。（圖／翻攝自花蓮縣消防局臉書）

記者林冠吟／花蓮報導

4月2日台鐵408次太魯閣列車發生台灣史上最嚴重出軌事故，造成49人死亡，上百人輕重傷的慘劇，其中一位受困在最嚴重第7節車廂的民眾賴立軒，被夾在7、8節車廂間傷勢嚴重，所幸被花蓮縣消防局緊急救出，在歷經1個月的治療後順利出院。康復後的賴立軒為感謝救災人員的辛勞，特地採買110組，價值50萬元的安全防護面具，捐給花蓮縣消防局，期望能夠嘉惠更多民眾。

據了解，賴立軒老家在吉安，在桃園營造公司擔任工程師，清明連假返鄉時搭上這班列車，在發生事故的當下，他被夾在受損最為嚴重的第7、8節車廂中間，更因撞擊力道過大，造成他頭部重創，瞬間陷入昏迷。

花蓮縣特種搜救部隊，第一時間挺進變形最為嚴重的第7、8節車廂，在扭曲變形的車廂中發現夾在車廂間，且已經陷入昏迷的賴立軒，趕緊以救災器具破壞，將他順利脫困送醫。

所幸賴立軒在歷經一個月的治療後，順利在4月底康復出院。躲過一場浩劫的賴立軒，為感念救災人員營救自己的生命，也體認到救災人員執行任務時的高風險，特別捐贈花蓮縣消防局110組，價值50萬元的救災安全防護面罩，期望能夠嘉惠更多民眾，其更低調地向消防局表示不需要辦理任何捐贈儀式。

而針對賴立軒所捐贈的110組安全防護面罩，花蓮縣消防局表示，會配撥50組給特搜大隊，剩下的60組會平分給縣內3個大隊，而他所捐贈的救災安全防護面罩可以讓搜救大隊在低微量有害物質的環境下使用，且輕量化好操作，相當實用，對於未來的救災工作有相當大的幫助。

花蓮縣消防局長林文瑞對此回應，賴先生在太魯閣事件中受困在列車變形最為嚴重的地方，在同仁的救助下脫困就醫，聽到他康復出院對於消防工作上來說是一大鼓舞，並給予消防局在災害搶救上的高度肯定，感謝他所捐贈的救災安全防護面罩，讓救災人員能更有效率的執行各項救災勤務。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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